« Corsaire » c’est le nom de cette péniche holladaise, amarrée entre l’écluse 50 et 51, en banlieue du port de Castets-en-Dorthe en quelque sorte. Bénédicte Saunier, qui l’habite depuis 10 ans, le dit: « Je ne me vois pas vivre ailleurs et pourtant je ne suis pas née dans un bateau ».

Les contraintes

Vivre sur l’eau impose quelques contraintes au niveau de l’entretien du bateau, qu’il faut bien isoler, et de la consommation de l’eau qu’il faut maîtriser mais c’est une discipline qui va dans le sens de l’économie.

« 60.000 km par an »

« Parfois, il faut un peu plus de temps qu’à terre pour être raccordé au réseau électrique par exemple, mais entre résidents bateliers, nous sommes solidaires » explique la Castériote qui, par ailleurs, se déplace beaucoup en voiture pour son travail de formatrice en informatique chez les viticulteurs de onze départements du grand Sud-Ouest.

Son métier consiste à installer des logiciels chez les viticulteurs, pour un suivi au niveau de la vinification dans les chais, de la gestion des parcelles et des contraintes phyto sanitaires et douanières.

« J’effectue 60.000 km par an mais je rentre pratiquement tous les soirs car j’ai l’impression d’arriver en vacance ! »

La péniche offre de beaux volumes: 140 m² habitable, tendance cosy et chauffée au bois. Tout le confort d’une maison avec l’évier devant le hublot et vue sur le canal.

« Un environnement qui a évolué positivement ces dernières années » reconnaît la résidente qui apprécie les services proposés.

Comme on ne débaptise pas un bateau, la péniche s’appelle « Corsaire » depuis 1929, date de sa naissance et après une vie à transporter des céréales ou des matériaux, elle a rejoint Bordeaux en 1990 où elle a été tour à tour café, resto, et enfin musée maritime. « En 2006 nous l’avons racheté à un prof », et c’est encore une nouvelle vie pour elle qui a démarré.

Maryse Lacoste