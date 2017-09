Et bien les amoureux de rugby sont restés sur leur faim. Certes, c’était le premier match de championnat… Autrement dit, soyons indulgents, la victoire (15-0) est le seul point positif de la soirée. La domination territoriale a été altéré par des déchets dans la finition. Les attaques, souvent à plat, ont manqué de profondeur, de fixation, de justesse dans les transmissions. Il a fallu se contenter des fautes commises par la défense salloise, sanctionnées par des pénalités en très bonnes positions, converties par le buteur Mickaël Becat.

L’arbitre aurait pu sévir davantage, l’USM aurait pu aussi être mieux inspirée dans l’exploitation, la conservation et la concrétisation de tant et plus d’occasions d’essais gâchées. A telle enseigne qu’elle a été dans l’incapacité de franchir la ligne de but en toute fin de match alors que les Girondins, réduits à 13, résistaient aux derniers assauts.

Fiche technique

A Marmande (stade Dartiailh) : US Marmande – US Salles 15-0 (9-0)

500 spectateurs.

USM : 5 P (4e, 11e, 25e, 44e, 70e) Becat

Les équipes

USM : Becat – Deguilhem, Furini, François, G. Bares – (o) Fontalirant, (m) Nxumalo – Broudiscou, Moreau (cap), Anania – Monto, Cazautets – Sicaud, Graffoulière, N’Nomo ;

sont rentrés : J. Bares, Audignon, Germain, Bevilacqua, Furlan, Mantovani, Fumey.

US Salles : Plantey – Maury, Serin, Deyts, Joie – (o) Laffitte, (m) Meysonnier – Recher, Vitale (cap), Depecker – Kahlouchi, Salis – Mensan, Lanau, Friggeri ;

Puis sont rentrés : Weber-Mafuta, Fouquet, Coussy, Dubos, Stephan, Bourrut, Serin Ronan.

Meilleurs joueurs: Cazautets (à Marmande), Kahlouchi (à Salles).

Résultats de la réserve: US Marmande – Salles 43-10 (6 essais de: Esclafer (2), Jales (2), Mijoint (1), Lecoutre (1), 5 T et 1 P de Bau.

