Beauté : un gel lavant aux pins du Cap Ferret

Dentifrice solide

Black is Black de Pachamamaï est un dentifrice solide présenté sous forme de galet. Il est à base de charbon végétal pour une action détoxifiante et blanchissante et de xylitol, du sucre issu du bouleau pour la substitution au fluor. Le galet équivaut à trois tubes de dentifrice.

Prix public : 12,50 € le galet de 10 g

www.doux-good.com

Soin visage et corps

Après le Soleil de Douces Angevines est un fluide réparateur bio visage et corps, apaisant, régénérant. Il aide également à sublimer le bronzage et revitaliser la peau après une exposition au soleil. Il prévient le vieillissement cutané.

Prix public : 39 € le flacon spray 100 ml

www.doux-good.com

Baume déodorant

Le Poudré Clémence Vivien est un déodorant crème aux huiles essentielles de fleur d’oranger et de lavande, au toucher soyeux et non gras. Présenté dans un joli pot aux nuances bleutées, il se prélève facilement et proprement.

Prix public : 8,90 € le pot de 50 g

www.doux-good.com

2 en 1

Le gel lavant bio Océopin 2 en 1 corps & cheveux est à l’huile de graines de pin maritime. Sa base lavante d’origine végétale n’agresse pas la peau et convient pour tous les types de peau. Son parfum inédit a été développé à Grasse et déploie la senteur des pinèdes du Cap Ferret, alliance du pin et de l’immortelle.

Prix public : 24 € le flacon pompe de 250 ml – Disponible en pharmacies, parapharmacies

www.oceopin.com/shop

Rituel raffermissant

La crème pour corps raffermissante Spa of the World est enrichie au café vert biologique d’Ethiopie, naturellement riche en caféine. Sa texture soyeuse et revigorante fond délicatement en la massant. Votre peau est plus ferme, raffermie et légèrement satinée.

Prix public : 29 € les 350 ml

www.thebodyshop.com/fr

APEI-Actualités