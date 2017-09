BEAUTÉ. Etre au top pour la rentrée

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Scénario 1 : En faire le moins possible

La peau hâlée, le teint lumineux, les traits reposés… Avec des vacances bien méritées, on favorise d’abord son capital beauté. Par un heureux hasard, la tendance de la rentrée 2017 laisse une large place au naturel. On aime les chevelures coiffées-décoiffées. On adore les ondulations, qu’elles soient bouclées ou crépues, travaillées le moins possible. On se contente de sécher les cheveux à l’air libre ou avec un diffuseur la tête en bas. Côté make-up, le mieux est également l’ennemi du bien. On mise sur un teint nude et un maquillage léger.

Scénario 2 : Un coup d’œil dans le rétro

Encore et toujours, la tendance sixties se porte bien. On connait déjà bien les headbands et autres bijoux de tête, encore très appréciés cette saison. Néanmoins, c’est la coupe au bol qui emporte le morceau. Elle se porte d’autant mieux avec un visage ovale et une chevelure dense. On l’associe à un léger smoky-eye pour atténuer l’effet « garçonne ».

Pas prête à adopter une coupe ultra-courte ? La frange est une alternative pile dans l’air du temps. On a le choix entre toutes ses variantes. Aucune chance de se tromper.

Scénario 3 : Passer du côté obscur

Il faut l’avouer, le look gothique a surgi sur les podiums sans crier gare. Le rouge à lèvres lie-de-vin s’est fait une place dans nos salles de bain depuis plusieurs hivers. Cependant, cette année, on opte pour un effet mordu parfaitement travaillé. On n’hésite pas à l’appliquer au pinceau pour un rendu ultra précis. Le must est de l’accompagner d’un fard à paupières noir ultra pigmenté. Reste à assumer cette mise en beauté très « dark ».

Scénario 4 : Tenter le tout pour le tout

Avis aux adeptes de l’originalité ! La tendance arty fait une fois de plus des émules cette saison. Derrière cette appellation se cache un maquillage très flashy à manier avec parcimonie. On mise sur de larges aplats colorés pour les paupières. Du bleu, du vert, de l’orange… On peut tout se permettre. Dans ce cas, il faut habiller les joues d’un blush pigmenté. Attention, cette mise en beauté très punchy se prête mieux aux soirées enflammées sur le dancefloor.

APEI-Actualités. M.B.

