Beaupuy Un petit air de Campan

Beaucoup font exprès le détour par Campan quand ils vont dans les Pyrénées, pour admirer les fameuses mounaques, véritable attraction locale. A Beaupuy, on a également adopté le même attrait en mode «jardin des épouvantails» peut-être bien pour faire fuir les oiseaux mais attirer les curieux ! Et c’est vrai que l’insolite plaît, les touristes de passage n’ont pas hésité à faire une pause pour se faire prendre en photo à côté de ces mounaques. On doit leur présence à Beaupuy à une volonté municipale, mais aussi aux petits mains de l’association Tout Art’Zimut. A découvrir jusqu’au mois de septembre et notamment lors des Confituriades des 20 et 21 août !