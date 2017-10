Avec 14 points encaissés en deux minutes, le début de deuxième mi-temps a été fatal aux Bazadais. Ces derniers avaient jusque-là plutôt bien mené leur barque, y compris après l’expulsion d’Anthony Lefort (27’). Avec sept points de retard aux agrumes (13-6), tout restait en effet possible. Vint donc ce début de deuxième mi-temps apocalyptique et une avance rédhibitoire prise par les locaux (27-6). A 14, la mission des Ciel et Blanc devenait impossible.

Beaulavon, encore lui

Ces derniers relevaient cependant la tête dans la foulée pour marquer par deux fois. Un essai collectif tout d’abord à la 51’ avant que Jordan Beaulavon ne vienne clore le score à un quart d’heure du trille final. Les Bazadais s’inclinaient donc au final face à une formation pourtant largement à leur portée. Il faudra forcément analyser cette rencontre et vite se projeter sur la journée suivante et la venue à Castagnolles de La Couronne dans deux semaines, une belle occasion en l’occurrence de se relancer.