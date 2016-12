Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Tout est venu à la suite du cancer qui lui a été décelé il y a six ans et demi, le syndrome de Waldenström. Daniel Passier a trouvé un exutoire pour penser à autre chose, il s’est réfugié dans la construction de maquettes pas comme les autres : des pigeonniers dont il est d’abord tombé amoureux en se baladant dans la région : « Il y en a à foison dans le Sud-Ouest, tous plus beaux les uns que les autres ». Daniel s’est procuré un livre et, photos à l’appui, s’est mis en quête de reproduire ces petits chefs-d’œuvre du patrimoine local, à l’échelle, avec un sens du détail bluffant : « Je fais ça sans plan, sans schéma, seulement à l’œil » signale-t-il. Mais avec quand même cette facilité héritée de son métier, lui l’ancien entrepreneur du bâtiment, pavillonneur, qui a dessiné tant de plans de maisons dans sa carrière… Le résultat est magnifique…

