Sainte-Bazeille Basse et chant au 180 avec Loula B

L’espace 180, la salle de spectacle du Château Rouge à Ste-Bazeille chère à Sandrine et Eric Ginhac, accueille Loula B, vendredi soir. Loula B, comme Bruno et basse, un duo complice sur scène comme dans la vie. Ils sont de Villeneuve-sur-Lot et distillent leurs talents aux quatre coins de France, mais plus assidument dans notre région: «Nous avons assuré la première partie de la chanteuse et guitariste de blues-rock, Ana Popovic, à la Cale, à Villeneuve ce mois d’août, nous étions au festival d’Issoudun avec John Scofield» signale Loula. Et maintenant le 180, mais pour la deuxième fois, la première en tant que «guest star»: «Nous sommes déjà venus ici en mars, mais pour une première partie. Là, c’est notre soirée!» s’amuse-t-elle.

Loula B c’est un duo composé d’une basse (Bruno) et du chant (Loula). Le registre des chansons populaires et des standards universels empruntés au U2, David Bowie, Sting, Steve Wonder ou Ray Charles a glissé petit à petit vers un registre plus personnel, fait de compositions créées par le couple, un tremplin décisif à la quarantaine naissante. Tous deux sont désormais sûrs de leur et art et le partagent avec leur public dans une communion de joie et de plaisir.

Vendredi 16 septembre, 20h30, espace 180 à Ste-Bazeille. Participation 10€, gratuit -18 ans. Ouverture des portes 19h30, restauration légère sur place. Réservations au 06.28.33.54.10.