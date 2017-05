Marqué par les fautes (28 sifflées à son encontre, dont quatre anti-sportives, ça fait beaucoup à ce niveau de la compétition), le GAB a perdu trois joueurs, dont deux prématurément: Gaillou et Caille (35e). Moupegnou est sorti dans la dernière minute. Dans le premier quart-temps, Mantcha Traoré, pas en réussite sur ses premiers ballons, a regagné le banc, se plaignant de douleurs au dos. L’impact physique n’a pas été au rendez-vous, vendredi soir, contrairement au match aller.

La rage de vaincre avait bel et bien changé de camp entre le match 1 à Meilhan et le match 2 à La Charité. Revenons sur cette revanche qui a vu le GAB perdre de précieux ballons et de surcroît de se trouver en situation d’échec dans ses tentatives de shoots. La conjugaison de ces facteurs explique en grande partie la victoire éclatante et logique des joueurs de la Nièvre, autrement plus saignants, nettement plus entreprenants et affichant tous les signes d’une équipe motivée par l’enjeu.

Fiche technique de la manche 2 de vendredi soir

A La Charité-sur-Loire (complexe sportif Georges-Picq): La Charité – Garonne ASPTT 80-66.

Quarts-temps: 20-13, 24-12 (mi-temps: 44-25), 16-13 (60-38), 20-28.

Arbitres: MM. Kititharan et Simeon. Affluence: 850 spectateurs.

La Charité: 27 tirs réussis sur 65 tentés (dont 7 sur 28 à trois points), 19 LFR sur 34 tentés, 41 rebonds, 10 ballons perdus, 19 fautes, 1 joueur sorti pour 5 fautes: Fandelet (38e).

Les marqueurs: Laumain, Thalien 15, Fandelet 20, Aboudou 13, Boyer, M’Bala 2, Ajenifuja 13, Salaneuve 2, Montanana 3, Camara 12.

Garonne AB: 21 tirs réussis sur 58 tentés (dont 9 sur 30 à trois points), 15 LFR sur 19 tentés, 40 rebonds, 16 ballons perdus, 27 fautes personnelles, 3 joueurs éliminés: Gaillou (35e), Caille (35e), Moupegnou (39e).

Les marqueurs: Darrigand 15, Steiner 15, Larrouquis 8, Moupegnou 18, Traore 2, Auriol 3, Mubarak 2, Gaillou 1, Caille 2.