Si en Gironde le basket masculin domine avec 75% de licenciés, à Barie la tendance s’inverse avec 75% de licenciées chez les filles. Une tendance à contre-courant que l’équipe dirigeante espère gommer avec un projet qui devrait séduire les amoureux de la balle orange et qui s’appelle: « École formation masculin ».

Pour les garçons de 11 à 17 ans

Ce projet regroupe trois partenaires : les clubs du BCBC (Barie Castets Basket Club) et de La Réole et la Communauté des Communes (Cdc) du Réolais en Sud-Gironde pour cibler les jeunes garçons de 11 à 17 ans et optimiser ainsi la nouvelle salle des sports d’Auros autour d’un projet de basket masculin sur ce territoire.

L’encadrement sportif travaille déjà au sein du BCBC avec Moussa Bathily, entraîneur général du club et le volet administratif est assuré par Valérie Beaumont. Cette mutualisation à la fois humaine et financière devrait donner un nouvel élan au basket masculin sur ce territoire.

À ce jour le BCBC est présent sur son territoire avec des interventions à tous les étages : Opération Basket école (500 enfants sensibilisés, 500 enfants également dans le cadre des TAP; partenariat avec le collège; interventions de Moussa, le technicien du club de basket du BCBC à CAP 33; Alsh, Sport Vacances, PRJ).

Mais même malgré ce déploiement d’activité, les garçons ont du mal à présenter des équipes homogènes. Et les co-présidents d’ajouter:

Si ce projet se réalise en agrandissant le périmètre, le nombre des licenciés augmentera et la qualité de la formation sera bonifiée.

En partenariat avec La Réole

Les catégories U11, U13 et U15 sont concernées par ce plan, à la fois audacieux mais aussi réaliste, et qui s’adresse au basket de La Réole et à la Cdc du Réolais en Sud-Gironde avec le même objectif :

Donner aux jeunes de notre territoire rural la possibilité de pratiquer le basket dans de bonnes conditions humaines, matérielles et pédagogiques, et pour ceux et celles qui le souhaitent suivre l’option de la formation, des officiels de ce sport et un volet éducatif sont déjà en place.

Maryse Lacoste