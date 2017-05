Les “mouches ont changé d’âne” comme dirait si bien un commentateur célèbre.

La cicatrice est ouverte. Vendredi soir, le Garonne AB, hors sujet, a montré un visage timoré. Par la faute d’une formation charitoise, remontée à bloc, ayant tiré les leçons d’un match aller où l’humilité, le respect de l’adversaire n’avait pas été totalement respecté.

Si la salle procure une garantie indéniable pour se remettre la tête d’aplomb, elle n’est pas une arme absolue pour abattre totalement l’adversaire.

Sur 40 minutes, il peut se passer bien des choses. C’est vrai dans les deux sens, à condition d’y mettre tous les ingrédients, de le vouloir. On a beau faire croire, s’en persuader que ce quart de finale est un rendez-vous historique, un événement exceptionnel pour chaque club, faut-il encore une mobilisation accrue, élever son niveau de jeu pour aller au bout de ses intentions.

Retrouver un état d’esprit conquérant

Dans pareille situation, c’est le talent et aussi le mental qui feront que l’équipe la plus unie, la plus solidaire, la plus audacieuse, la plus féroce en défense, la plus efficace en attaque, franchira l’écueil.

On n’a pas vraiment eu la sensation que le GAB ait eu le ressort, l’engagement nécessaires pour réussir un “coup d’éclat” au complexe sportif Georges Picq.

La formation lot-et-garonnaise, qui avait démontré sa densité physique, sa supériorité athlétique, au match 1 à Meilhan, a été dominée à son tour dans dans tous les secteurs du jeu. Un Vincent Fandelet, généreux, vaillant à souhait, a mis la misère aux intérieurs gabistes dépassés en mobilité, dans l’abattage. Le meneur de jeu Kevin Thalien, revenu à son meilleur niveau, a pesé sur les débats. La rage d’un Lens Aboudou a crevé l’écran. Un contraste saisissant par rapport au rendement perçu dans les rangs adverses.

Pour la “belle”, ce dimanche (15h30), ou bien le GAB change d’état d’esprit, sort les couteaux pour lutter à armes égales, sinon, sans être défaitiste, pessimiste, c’est la garantie d’aller droit dans le mur.

Se montrer digne d’un objectif

On est d’autant plus à l’aise pour le dire que cette équipe du GAB vaut largement mieux – elle l’a démontré durant la saison – que la copie rendue vendredi soir à La Charité.

A quoi bon faire autant d’efforts, de sacrifices dans une saison, pendant dix mois, si les gars gâchent leur sortie au final. Au bout, se dessine un projet sportif formidable, une ambition clairement définie: une montée en Nationale 1.

Aux Gabistes de se montrer dignes et à la hauteur de ces quarts de finale. Atteindre ce niveau n’est pas une fin en soi. L’enjeu est de battre La Charité, de sortir le match de rêve. La plupart des joueurs ont connu leurs heures de gloire ailleurs, dans un autre club, à un autre niveau, on veut croire qu’ils n’en sont pas blasés, que pour le GAB et l’amour du maillot, ils sauront se mobiliser et afficher leur meilleur visage de compétiteur.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir