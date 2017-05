Énorme, hallucinant! Le Garonne AB est en passe de se qualifier pour les play-off. Ce sera juste une simple formalité: battre le Stade Marseillais, samedi 13 mai, à Meilhan. Dans un “Chaudron”, promis à une grande fête, on n’imagine en aucun cas un autre épilogue devant une formation des Bouches-du-Rhône, condamnée à la relégation, avant l’ultime journée de championnat.

Golfe Juan tombe à Bordeaux

Quel suspense incroyable! Dans trois lieux différents, la tension était palpable. Encore trois clubs pouvaient briguer la seconde place derrière Toulouse. Le mieux placé, Golfe Juan Vallauris est tombé aux JSA Bordeaux (71-81). L’ancien pensionnaire de Nationale 1, qui avait perdu beaucoup d’illusion au Réal Chalossais le week-end précédent, a eu le mérite de jouer à fond une infime chance d’une participation aux phases finales du championnat de France.

Les Bordelais de Gauthier Darrigand ont pris la mesure de leur adversaire dans le second quart-temps (24-14), virant avec 10 points d’avance à la mi-temps (45-35). Cet écart était maintenu jusqu’au final… Pendant ce temps, le GAB, qui n’avait pas d’autre choix que de ramener une victoire de Venelles, faisait le job dans la salle des “Golgoths” (103-91).

Toulouges endetté écarte Dax

Les circonstances ont fait que cette soirée incroyable, renversante, devait accoucher d’une excellente nouvelle en provenance du pays catalan. L’USA Toulouges, qui n’avait plus rien à espérer de la compétition, si ce n’est finir en beauté devant son public, a joué un bien vilain tour à l’Union Dax/Gamarde, autre formation bien placée pour prétendre aux play-off. Or, les Landais ont été battus hier soir de 4 points (59-63) par l’USAT qui venait d’annoncer quelques heures avant le match un fort endettement: 250 000 € de dettes et un redressement fiscal en cours de 150 000 €, selon notre confrère de l’Indépendant. Le club serait au bord de la liquidation judiciaire…

Et bien en dépit de ses déboires financiers conduisant le club catalan dans une impasse de laquelle il sera bien compliqué d’en sortir, Toulouges a barré la route aux Dacquois. Autrement dit, le GAB, grand bénéficiaire de la soirée, dépasse Dax au classement et Golfe Juan Vallauris, à la faveur d’un goal average particulier favorable: -12 points à l’aller, +17 au retour à Meilhan.

A moins d’un cataclysme lors de la 26e journée, les troupes de Fayssal Rhennam termineront leur parcours à la seconde place derrière Toulouse… Pour une 15e saison en Nationale 2, les supporters du “Chaudron” à Meilhan seront gâtés puisqu’ils auront droit à un supplément de frissons le 20 mai, date du match aller des quarts de finale.

Résultats de la 25e journée

Union Venelles Golgoths – Garonne AB 91-103

ES Gardonne – Valence/Condom 89-75

Le Cannet – Réal Chalossai 82-65

JSA Bordeaux – Golfe Juan Vallauris 81-71

USA Toulouges – Union Dax/Gamarde 63-59

BB Marmande – Toulouse 73-89

Pau NE – Stade Marseillais 57-91.

Classement Nationale 2 masculine Poule A

GénéralMeilleure attaqueMeilleure défense

A noter que Golfe Juan et Toulouges bénéficient d’un bonus d’un point grâce à leur parcours en coupe de France.

26e et dernière journée

Toulouges - Marmande

Toulouse – Pau NE

Dax/Garmarde – JSA Bordeaux

Golfe Juan – Le Cannet

Réal Chalossais – Gardonne

Valence/Condom – Venelles

Garonne AB – Stade Marseillais.