Quel final de dingue ! Pour un peu, le GAB, privé de Thomas Larrouquis et Yannick Gaillou, était sur le point de réaliser le hold-up parfait à Cognac.

Mené de 5 points (70-65) à 14 secondes du coup de sifflet final, l’équipe lot-et-garonnaise a effectué un come-back incroyable, en enquillant coup sur coup deux paniers primés par Flo Darrigand et Eddy Steiner, volant immédiatement la remise en jeu. Mais cet exploit est remis en cause sur la toute dernière possession. Le chronomètre affiche alors une… demie seconde à jouer. Sur une remise en jeu depuis la touche, le ballon échoit entre les mains de Franck Séguela, mettant à profit un « block », pour dégainer dans la foulée, en tête de raquette. Son shoot trouve la mire et libère les supporters locaux, déchaînés au complexe de Vauzelles.

Dépôt de réclamation refusé

Dans le camp des battus, l’entraîneur Fayssal Rhennam ne décolérait pas : «c’est impossible de marquer en 5 dixièmes de seconde. Le ballon rentre en jeu, le shooteur réceptionne, prend ses appuis et déclenche son tir. Comment voulez-vous qu’il y parvienne dans ce laps de temps. Ce geste est impossible à réaliser même en Pro A. L’officiel de la table de marque a déclenché le chrono en retard. C’est déloyal, injuste de perdre ainsi. Il y a de quoi se sentir lésé.»

Sous le coup de cette grosse déception, l’entraîneur gabiste a voulu déposer une réclamation, contestant cet ultime fait de jeu, faisant pencher la victoire en faveur de Cognac. «Les officiels avaient plié le matériel de marque. J’ai voulu le faire savoir dans les vestiaires des arbitres, ils n’ont rien voulu entendre, refusant de le consigner sur la feuille de match. J’accepte la décision des arbitres, en revanche, j’étais dans mon droit de porter une réclamation.»

Cette démarche légitime a-t-elle était effectuée dans les délais impartis, selon le règlement? Joint dimanche, Fayssal Rhennam en a gros sur la patate. «Je suis prêt à faire un courrier, d’aviser les commissions arbitrale et sportive de la FFBB.»

Qui a raison, qui à tort ? L’appréciation humaine est tellement difficile à juger en une demie seconde… Comme quoi, le basket est vraiment un sport à part.

Fin de match incroyable entre Cognac et Garonne AB