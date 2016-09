Meilhan-sur-Garonne [VIDÉO] Basket. Le GAB fait signer l'ancien pro Yannick Gaillou

Après réflexions, l’affaire est entendue. Yannick Gaillou incorpore l’effectif du GAB. Cet ailier fort (1,94 m) est puissant en attaque. « Ici, dans la région, sa réputation est établie. Elle tient à sa longue expérience en Pro B. Il a à son actif 14 saisons à ce niveau. Yannick a même goûté à la Pro A sous les couleurs de Boulazac », explique Serge Casagrande, président du GAB.

Décidément, le club phare lot-et-garonnais n’en finit pas de faire parler de lui. À Valence-sur-Baïse, Thomas Larrouquis (ex-Pro A de Cholet) a sorti un match propre. « C’est un joueur qui joue juste, la passe précise, le tir qui fait mouche quand il faut », rapporte Rémi Laïlle. On a hâte de le revoir à Meilhan, remis sur pied (épanchement de synovie), à transmettre son vécu.

En Pro A avec Boulazac

Pour en revenir à Yannick Gailllou, sans club depuis juin, son passage dans la salle meilhanaise (lors d’un entraînement) n’est pas passé inaperçu. Et ce malgré la présence médiatique de Mike Piétrus, toujours là depuis trois semaines, à tous les entraînements. À 36 ans, on pourrait croire que Gaillou, en fin de carrière, vient en préretraite. Il a tellement foulé les parquets depuis son éclosion au centre de formation d’Angers. Il n’en est rien, comme il dit: “j’en ai encore sous la semelle.”

À partir de 1999, il a lancé sa carrière professionnelle pour devenir un joueur aguerri, au gré de ses expériences à Poissy, Bondy, Chalons, Aix-Maurienne (2004-2009), Boulazac (2009-2013). En Pro A, Yannick Gaillou a joué 25 matches (13 minutes et 4,7 points/match). Les deux saisons qui ont suivi à Orchies (Pro B) et aux JSA Bordeaux (N.1) n’ont pas été les plus marquantes.

Passage remarqué en Alsace

À Kaysersberg, il s’est repris en main. Il a participé activement à l’excellent parcours du club alsacien en Nationale 2 (troisième, barré des play-off au… goal-average particulier) et surtout dans l’épopée de la coupe de France (victoire écrasante en finale sur Union Rennes). C’était fin avril 2016 à Paris-Bercy, Yannick Gaillou fut un joueur dominant : 13 points et 10 rebonds.

Retiré sur Bordeaux, le néo-gabiste, par sa qualité d’ancien pro, amènera sa solidité et sa science du jeu. Soyons patients car il lui faut trouver ses marques dans son nouveau club. A Vallauris, Yannick Gaillou, qualifié, sera du voyage sur la Côte d’Azur. Sans être à 100 % de son potentiel, il compensera l’absence de Thomas Larrouquis.

Dominique EMPOCIELLO

Un aperçu du jeu complet de Yannick Gaillou sur une vidéo de juin 2016.