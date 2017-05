Bien avant le coup d’envoi, le chaudron meilhanais est bondé. La banda du soir enchaîne les incontournables. Déjà, les supporters tous vêtus de jaune et bleu donnent de la voix. Les drapeaux flottent dans les airs. Il régne sans aucun doute une ambiance de folie dans la salle de Meilhan-sur-Garonne pour ce quart de finale du championnat de France de N2. Jusqu’à présent, les protégés du président Serge Casagrande n’avaient remporté qu’un seul match en play-offs lors de leur première participation en 2004-2005 face à Gries-Oberhoffen.

Même si cette semaine, le GAB s’est défendu d’avoir la pression sur les épaules laissant le statut de favori à son adversaire de La Charité. Une certaine pression est perceptible lors de l’échauffement. Le coach Fayssal Rhennam fait les cent pas en fond de ligne et distille quelques conseils à ses joueurs.

Dès le coup d’envoi, les visiteurs affichent leur ambitions. Fandelet est le premier à dégainer. Moubarak, d’un magnifique tir primé, fait déjà bondir les travées (3-2, 2e). Plus mobile, le collectif niévrais prend le jeu à son compte sous la houlette de son stratège Kevin Thalien. Fandelet porte l’avance à +4 (3-7, 4e). Puis, le GAB entre dans son match. Traoré relance la machine sous le cercle. Steiner débute son festival. En pénétration, il trouve le filet et le bonifie d’un lancer. Le GAB reprend le commandement au tableau d’affichage (8-7, 4e). Dans le secteur intérieur, la bataille fait rage mais Montanana se montre à son avantage. A deux reprises, il surprend la défense pour engranger habillement (8-11, 6e). La fébrilité perceptible de part et d’autre laisse quelques ballons en cours de route. Darrigand ajuste à son tour un tir primé permettant à ses partenaires de basculer dos à dos avec leurs adversaires du soir (23-23).

Une mauvaise entame vite gommée…

Dès l’entame, La Charité enclenche la vitesse supérieure. Un 9-2 sanctionne le GAB mené 25-32 (12e). Un temps-mort du technicien lot-et-garonnais permet aux siens de retrouver le chemin des filets. Gaillou trouve la parade en relais avec Darrigand toujours aussi adroit derrière la ligne rouge (31-40, 15e; 34-40 16e). Malmenés, les jaunards ont su faire le dos rond pour laisser passer l’orage et reprendre des couleurs. Moupegnou en est le parfait témoignage avec un panier rageur, deux défenseurs collés sur le râble, juste avant les “citrons” (43-41).

A la pause, les supporters veulent y croire mais se gardent de tout triomphalisme. Dès la reprise, les Jaunards confirment leur vitalité. Une série de trois tirs primés (de Mubarrak à deux reprises et de Steiner) sonne comme un sérieux avertissement pour les visiteurs (54-45, 23e). Sans solution défensive, les protégés de Fabien Anthonioz ne peuvent contrer le réalisme lot-et-garonnais. Mubarak continue d’engranger (61-54, 27e). Cependant, trop de précipitation du GAB permettent aux Niévrais de récupérer des ballons qu’ils ne parviennent à convertir dans un chaudron en fusion. Et ce dernier ballon négocié de manière intelligente donne un coup de plus sur la tête des visiteurs. Il reste 2 dixièmes à jouer. Steiner, sur la touche, trouve Gaillou déjà dans les airs qui dépose le ballon au buzzer (65-57, 30e). Le public chavire dans une folie douce.

Dans le dernier acte, le GAB confirme son état de grâce. Un 11-0 scelle déjà les espoirs de la Charité. Une défense exsangue ne peut contenir la fougue incommensurable de Darrigand et ses coéquipiers. Gaillou à la manœuvre ne peut que corser l’addition (76-65, 35e). le capitaine du GAB continue son chef d’oeuvre. Mystifiant la défense, il trouve le chemin des filets alors qu’Eddy Steiner dégaine encore longue portée (84-68). Les dernières minutes basculent dans une folie furieuse.

Au final, le GAB s’impose 94 à 76. Les supporters sont debout. Les joueurs peuvent laisser éclater leur joie. Ils ont réussi un des matches les plus aboutis de la saison. Le GAB, sans pression, a montré ce dont il était capable face à un des cadors de la division signant, au passage, sa huitième victoire consécutive.

Plus que jamais, les Jaunards peuvent rêver à la nationale 1. Ils ne sont plus qu’à 40 minutes d’un authentique exploit. 40 minutes (et même un joker de 40 supplémentaires) pour que le rêve devienne réalité. Pour cela, les garçons du président Casagrande devront s’imposer soit vendredi prochain lors du match retour à La Charité sur Loire ou le dimanche lors de la belle, toujours dans la Nièvre.

En attendant, les supporters du GAB pouvaient basculer dans une troisième mi-temps qui promettait d’être aussi belle que les deux premières !

