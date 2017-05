L’aboutissement. L’extase. Les qualificatifs manquent pour décrire l’euphorie dans laquelle le chaudron a chaviré, samedi dernier, lorsque le buzzer a retenti scellant cette victoire – la 19e de la saison avec un record égalé – compostant la qualification pour les phases finales du championnat de France de Nationale 2.

Si la N1 se présente, on la prendra

Six ans après sa dernière participation aux play-offs, le Garonne AB a réussi dans son entreprise folle d’un redressement que beaucoup pensé hypothique au soir de la huitième journée. Le président Serge Casagrande ne dissimule pas sa satisfaction devant le travail accompli. « C’est une énorme satisfaction. Au départ de la saison, nous l’avions annoncé. Cependant, notre entame l’a pas été la plus favorable surtout avec une avalanche de blessés ». Puis, le GAB a trouvé un nouveau rendement entreprenant une période euphorique et entretenant l’espoir. Lors de l’avant-dernière journée, les Lot-et-Garonnais ont bénéficié d’un petit coup de pouce avec la défaite de Golfe Juan leur permettant de ravir le second accessit pour les quart de finale.

« On fera les efforts »

Puis, face au Stade Marseillais, ils ont achevé le travail. Avec méthodologie et pas le plus simplement. « La seconde phase s’est bien passée pour nous. Mais, samedi, cela n’était pas joué d’avance. On s’avait que cela allait être difficile. Ce n’était pas fait par avance », renchérit le dirigeant.

Désormais, il se tourne vers ce quart de finale du championnat de France. Et dévoile les intentions du club. Plus question de se cacher. « Si la N1 se présente, on la prendra », prévient Serge Casagrande « on en a discuté avec les élus et les partenaires. On fera les efforts pour que ces joueurs puissent vivre cette expérience ». Mais, l’histoire est loin d’être pliée. Il faut encore que les garçons de Fayssal Rhennam décrochent deux victoires (dont une au moins en terre extérieure). A commencer, dès ce soir, devant un public qui sera au rendez-vous. Déchaîné, il jouera indéniablement (et à ne pas en douter) à la perfection encore son rôle de onzième homme. Celui qui permet de soulever des montagnes. Celui qui permettra au GAB d’entretenir le rêve encore quelques jours avant de le déplacement, dans le Nièvre, dans une autre salle bouillante. Où là, il ne sera pas question d’avoir les bras qui tremblent.

Six ans d’attente…

Six ans déjà que les troupes du président Serge Casagrande attendaient de humer à nouveau ce parfum. En effet, sa dernière participation remonte à la saison 2013 du côté de Saint-Brieux. Auparavant, les Lot-et-Garonnais, en leur qualité de second, avaient découvert cette folie en 2004-2005 à Gries-Oberhoffen et récidivé en 2010 du côté de Souffelweyersheim. Tout comme en 2010-2011 du côté de Montbrisson. Ce qui ne manque pas de satisfaire le manager d’un collectif qui égale aussi le nombre de victoire enregistrée sur une saison, à savoir 19. « Très sincèrement, j’ai récupéré l’équipe en cours de saison après huit journées de championnat. L’équipe était huitième. Quel chemin parcouru, ce n’était pas gagné. Le groupe était affecté par le changement de coach ». Avec détermination, il a relevé un challenge presque un peu fou. Dans un premier temps, il a réussi à gagner la confiance de son groupe. Et d’y apporter avec habileté et autorité sa patte. « Il m’a fallu hiérarchiser le groupe avec un gros management au niveau des egos. Et on a mis les egos au service du collectif », analyse-t-il.

Meilleure équipe de la phase retour

Le résultat est éloquent sur la phase retour. Les Meilhanais terminent meilleure formation du championnat de N2 sur l’ensemble des quatre poules. Onze victoires « dont sept consécutives » sur treize ont sanctionné cette dynamique. « La qualification, les joueurs la doivent à eux-mêmes », tranche le technicien.

Pour cette cinquième participation à l’exercice, Darrigand et ses partenaires débuteront dans leur antre ces play-offs. Un gros morceau se profile à l’horizon avec la venue de la Charité-sur-Loire. D’ailleurs, les joueurs de la Nièvre ne comptent pas s’arrêter en cours de route. Ils ont fait de leur Nationale 1 leur principal objectif.

Un avantage de jouer le premier match à domicile

Pour le manager « jaunard », le fait de recevoir au premier match « est un avantage ». « Pour nous que du bonus. La Charité était déjà en play offs. Ils ont manqué le coche. Leur objectif est de monter. Nous avons moins de pression très sincèrement ». Il mise sur la grande concentration « et le maximum de plaisir » que devront prendre ses joueurs pour franchir cet écueil. « Puis dans le sport, la logique est parfois absente », lâche-t-il. En tout cas, le technicien prévient le « danger est de vouloir jouer un match offensif ». Et surtout de mettre la défense au centre du débat pour maîtriser les clés de la réussite dans cette série (maximale) de trois rencontres. En tout cas, le collectif est prêt. Pour cela, il a fait de la récupération sa priorité cette semaine pour permettre à ses garçons d’être fin prêts. Et de pouvoir rêver à la Nationale 1.

