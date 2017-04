Les Ateliers de Couthures l’ont confirmé, hier, sur la page Facebook de l’événement: l’immense Barbara Hendricks viendra cet été à Couthures, elle qui est engagée depuis longtemps dans la cause des réfugiés.

La chanteuse lyrique, véritable star mondiale au grand cœur, interviendra lors du festival le vendredi 28 juillet.

Le mois dernier, elle intervenait auprès du Parlement Européen sur cette question des réfugiés, elle est qui ambassadrice honoraire à vie de l’UNHCR (le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés).

Un grand nom de plus à l’affiche de la deuxième édition du festival international du journalisme vivant, qui investira le petit village de Couthures du 27 au 30 juillet. Les pass peuvent être réservés sur ulule, manière de soutenir en avance ce festival qui, l’an passé, en avait étonné plus d’un par sa qualité et son succès.