Bordeaux Baptiste Serin : "Une remise en question s'impose"

Les Bordelo-Béglais ont beaucoup joué face à Montpellier, joué à se faire des passes sur la largeur sans jamais créer de danger toutefois. Moins denses physiquement et surtout incapables de sortir d’un schéma tactique trop stéréotypé, ils n’ont jamais été en mesure d’inquiéter une formation qui leur était supérieure dans trop de domaine : « Nous n’avons pas su nous adapter tactiquement c’est évident, dira Baptiste Serin de retour aux vestiaires. Il y a plein de questions à se poser et une remise en question s’impose. Nous avons trop de déchets techniques et manquons de précision. On a sept jours pour revoir tout cela. »

Un UBB limité

Les locaux vont faire illusion six minutes (6-0) avant d’encaisser un essai d’école en première main. Dès lors, ils vont courir après le score sans jamais parvenir à trouver la moindre solution. Le carcan technico-tactique va les piéger sur un terrain où les visiteurs les attendent : la largeur. Ils butent sans cesse sur une défense qui se régale. Le jeu appelant les fautes, les Girondins sont sanctionnés et le buteur adverse enfile les points. Les 20.306 spectateurs de Chaban comprennent très vite que rien ne pourra inverser la tendance. Montpellier est plus fort physiquement, tactiquement et techniquement. L’essai (chanceux) de Dumoulin viendra sceller le sort du match à quatre minutes du trille final même si la victoire avait choisi son camp depuis bien longtemps. Cette Union-là a bien des choses à régler avant la venue de Bayonne ce samedi…

UBB 15-32 Montpellier

UBB : Drop Madigan (2’) et quatre pénalités Madigan (6’, 14’, 22’ et 63’).

Montpellier : 2 essais Mogg (8’) et Dumoulin (76’), deux transformations Catrakilis et Steyn et six pénalités Catrakilis (11’, 18’, 27’, 41’ et 48’) et Steyn (71’).

1/ Poirot 2/ Maynadier 3/ Cobilas 4/ Jones 5/ Marais 6/ Chalmers 8/ Goujon 7/ Braid 9/ Lesgourgues 10/ Madigan 11/ Connor 12/ Rey 13/ Lonca 14/ Dubié 15/ Buttin 16/ Avei 17/ Taofifénua 18/ Cazeaux 19/ Tauleigne 20/ Serin 21/ Vakacegu 22/ Spence 23/ Clerc