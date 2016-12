Vendredi et samedi, de nombreux bénévoles se sont installés dans les supermarchés du Lot-et-Garonne pour la collecte de la banque alimentaire. Une opération couronnée de succès puisque le bilan devrait être le même, voire sensiblement supérieur à celui de 2015, qui avait vu l’association récolter 66 tonnes de denrées alimentaires.

« Cela s’est bien passé. Pour l’instant, nous sommes sur les mêmes chiffres que l’an passé. Mais le tri n’est pas encore terminé », détaille Jean-Pierre Duprat, président de l’association.

Le président tient à remercier tous ceux qui se sont engagés pour l’association. « Même s’il nous manquait quelques bénévoles, je tiens à remercier les 700 personnes de toutes nos associations partenaires qui se sont déplacées dans plus de 50 magasins. » Et pour le tri, 40 bénévoles sont venues dans les locaux de l’association, rue Paul-Valéry. Ces denrées récoltées seront maintenant distribuées aux associations qui pourront en faire profiter les personnes les plus démunies.

Jean-Pierre Duprat tient bien entendu à remercier « tous les généreux donateurs qui soutiennent leur action par leurs dons chaque année. »