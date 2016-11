Bordeaux Banque alimentaire : 33ème collecte ce week-end

Vendredi 25 et samedi 26 novembre, la Banque alimentaire organise sa 33ème collecte nationale pour venir en aide et restaurer les personnes les plus démunies. Sur tout le territoire, ce seront 129.000 bénévoles qui seront mobilisés à travers les plus de 9.000 points de collecte.

Sur le département, le dispositif de collecte de la Banque alimentaire de Bordeaux et de Gironde sera déployé par le biais des 3.000 bénévoles.

La Banque girondine est la première en terme de produits frais récoltés (fruits, légumes, produits laitiers, viandes) et elle se trouve dans le peloton de tête de tous les produis confondus récoltés. Chaque année, cette manifestation nationale vient en aide à un peu moins de deux millions de personnes.

Où trouver des points de collecte ?

En Gironde, il y aura plusieurs centaines de points de collecte. Dans la majorité des cas, ils se trouvent dans des magasins, en particulier de grande distribution. Durant deux jours, 300 d’entre eux accueilleront des bénévoles de la Banque alimentaire. S’ajoutent à cela des entreprises et des établissements d’enseignement.

Concernant les produits, l’association a besoin en priorité de féculents, c’est-à-dire, pâtes, riz, semoule et de conserves de viande et de poisson... Mais elle ne refusera aucune denrée pour autant.

Les huiles, les condiments, les conserves de fruits ou de légumes, les soupes en brique, le petit-déjeuner (café, lait, thé…) et la farine et le sucres sont aussi acceptés.

Cette collecte nationale sert de base à approvisionnement en épicerie des associations partenaires (plus de 5.000 sur tout le territoire français) de la Banque alimentaire, comme les CCAS ou les CIAS. 18.000 Girondins en bénéficient par ce biais, chaque année.