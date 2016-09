Monségur "Bandits de Monségur" : la PJ rouvre l'enquête

L’auteur sud-girondin Benoît Pénicaud présentera son ouvrage « Les bandits de Monségur : les brigades du Tigre en Gironde » (Editions Sutton) à l’occasion d’une table ronde mardi 20 septembre à 18h aux Archives départementales de la Gironde à Bordeaux.

La table ronde réunira aussi Georges Cuer, conservateur aux Archives départementales, François Bodin, directeur de la direction interrégionale de la police judiciaire de Bordeaux, et sera animée par Dominique Dayau écrivain et ancien commandant de la PJ.

Cet événement est organisé dans le cadre du festival Polar en cabanes consacré au roman et au film noirs qui se tiendra à Bordeaux, place Camille Julian et au cinéma Utopia du 23 au 25 septembre.

La nuit, un homme grimé semait la terreur, en multipliant les tentatives d’assassinat, les vols et les incendies

Natif de l’Entre-deux-Mers, Benoît Pénicaud est bibliothécaire à l’université de Bordeaux. Dans cet ouvrage, il rouvre l’enquête des fameuses Brigades du Tigre sur l’affaire des « Bandits de Monségur », au début du 20e siècle.

L’affaire avait semé le trouble dans le village. « La nuit, un homme grimé semait la terreur, en multipliant les tentatives d’assassinat, les vols et les incendies», raconte l’auteur. « L’effroi est d’autant plus fort que sur le lieux des forfaits, des placards annoncent les futures cibles des « Chevaliers du Crime ». La confusion est totale et l’affaire fait rapidement les gros titres de la presse nationale. »

Mardi 20 septembre à 18h aux Archives départementales de la Gironde à Bordeaux, 72-78 boulevard Balguerie-Stuttenberg, amphithéâtre Jean Cayrol.