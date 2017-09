Deux rendez-vous pour le grand public sont au programme pour s’immerger dans le vignoble avec les vignerons de Cadillac Côtes de Bordeaux et son patrimoine : les « Balades Patrimoine » les 16 et 17 septembre et les « Balades Vendanges » le 1er octobre.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Balades Patrimoine

À l’occasion des Journées du Patrimoine, trois châteaux de l’appellation ouvrent leurs portes aux visiteurs. Une opportunité pour les amateurs de découvrir plusieurs sites chargés d’histoire mais aussi partager des moments d’échange avec les vignerons de Cadillac Côtes de Bordeaux.

Château Lamothe (Haux) : le dimanche 17 uniquement, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Contact : 05.57.34.53.00.

Château Peneau (Haux) : le samedi 16 septembre uniquement, 10h-11h30 et 15h-17h30. Contact : 05.56.23.05.10.

Château Reynon (Béguey): les deux jours, de 9h30 à 12h30. Contact : 05.56.62.96.51.

1er octobre : Balades Vendanges

Une journée de balades et de découvertes au cœur des vignes est organisée le dimanche 1er octobre.

Au programme : balades dans les vignes, visites de propriétés, pique-nique avec les vignerons, explications sur les processus de fermentation et de vinification…

Programme : départ à 10h de l’église de Loupiac, visite du Château Garbes Cabanieu et dégustation, pique-nique tiré du sac dans le vignoble et visite du Château Peybrun.

Réservations et renseignements : Jean-Pierre Bordeau au 06.81.64.89.53. Site : www.lesmillepiedsdepodensac.com

Maison des Vins de Cadillac : 05.57.98.19. 20. Site : www.cadillaccotesdebordeaux.com