A Duras, la fête du vin 2017 a de nouveau proposé les Montgolfiades comme aux plus belles heures de cette manifestation. Cette animation populaire, aérienne et superbe, a attiré la foule des grands jours sur les pentes douces du nord du château sous un ciel immensément bleu. Organisées par Michel Château, ces Montgolfiades 2017 ont permis à neuf ballons de s’envoler et de proposer des baptêmes. Présent sur l’aire de départ, Le Républicain vous fait embarquer… pour un moment unique.

Avant le départ

L’effervescence est de mise une demi-heure avant le départ dans le pré où commencent à se déployer les toiles colorées des ballons. Un travail d’organisation réglé au millimètre. L’aérostier et son coéquipier sortent les câbles du sac. Ils relient l’enveloppe à la nacelle. Une fois l’enveloppe bien étalée, ils installent les équipements et ouvrent la bouche du ballon. Avec l’aide d’un ventilateur, le ballon se remplit d’air et commence à prendre sa forme sphérique. Les passagers qui doivent s’envoler deviennent tout petits à côté de cette immense bulle ! Le pilote chauffe à ce moment-là l’air à l’aide des brûleurs. L’air réchauffé, la montgolfière se met à la verticale et les passagers peuvent embarquer. La trajectoire du ballon est dictée par la direction du vent. L’équipier quittera le terrain avec le véhicule et la remorque pour suivre le trajet et l’atterrissage.

Et là commence le voyage…

La suite du récit de Dany Blanc dans notre édition papier en vente en kiosques ou sur internet: http://www.lerepublicain.net/journal-numerique-republicain-lot-garonne

Entre Ciel et Terre, Michel Château, 05.53.89.01.25.