Qui, un soir d’été, n’a jamais cherché la Grande Ourse ou différentes constellations ? Les étoiles nous accompagnent chaque nuit et en ce fin de mois de mai, la commune de Fontet a voulu les mettre en avant.

Pendant trois jours, du mercredi 31 mai au vendredi 2 juin, Fontet Stars va rythmer la vie de la base de loisirs avec la venue de l’astronome André Cassèse, conseiller scientifique astronomique à l’observatoire de Rocbaron, près de Toulon. À noter que cet observatoire est aussi surnommé le “Parc du soleil et de la lune”.

L’idée d’un particulier

À l’origine de cette manifestation, un habitant du port de Fontet, qui a proposé l’idée à la municipalité tout en étant le porteur de projet. C’est une fabuleuse opportunité pour tout connaître des astres durant trois jours entièrement gratuits. La capacité d’accueil de la base de loisirs est vaste, il y en aura donc pour tous les regards.

Le programme en détail

Le programme durant ces trois jours sera important avec des observations, plusieurs initiations dont les scolaires pourront profiter, avec un matériel d’une très grande performance.

Mercredi 31 mai, à 21h30, contemplation du ciel avec une lunette d’une grande performance, initiation à l’orientation céleste avec un laser spécial astronomie et histoire des constellations, contes et légendes du ciel.

Le jeudi est entièrement réservé aux enfants de l’école de Fontet avec une observation du soleil durant la journée. La soirée est réservée aux enfants et à leurs parents pour une contemplation des étoiles.

Vendredi 2 juin, de 10h30 à 16h, avec une pause déjeuner, observation du soleil et projection en direct de l’activité solaire. De 17h30 à 18h30, planétarium pour tous et à partir de 21h30, grande soirée d’observation, en particulier de Mars et Jupiter ainsi qu’une initiation à la photo stellaire.

Les dates ont été choisies avec soin, non pas en fonction du calendrier des humains, mais en fonction de la lune puisque ce sont de très bonnes dates pour son observation. Les images seront présentées à tous sur grand écran.