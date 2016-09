Verdelais Balade sur le chemin des pèlerins

Jeudi 22 septembre à 8h30, au départ de Malagar, nouvelle balade littéraire sur le chemin des pèlerins. Entre vignes et ruisseaux, descente vers les berges de la Garonne sur le chemin que les pèlerins empruntaient autrefois jusqu’à la Basilique Notre-Dame de Verdelais. Retour à Malagar par le calvaire et l’allée des cyprès. Une petite marche salutaire de 8km, rythmée par quelques textes de François Mauriac, durée 3h30 et niveau de difficulté: moyen.

Tarif: 8€. Sur réservation uniquement : accueil@malagar.aquitaine.fr