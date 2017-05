Tout au long de l’année, des randonnées naturalistes et artistiques sont proposées par l’association l’Auringleta. La prochaine balade se déroulera le vendredi 19 mai à Fargues de Langon.

Avec cette randonnée de 5 km, partez à la découverte des milieux naturels. Vincent Macias, musicien multi-instrumentiste ainsi qu’Eva Vicente, éducatrice environnement et conteuse de l’Association l’Auringleta, vous accompagneront pour cette deuxième journée du projet « Encamina’s ».

Ils vous feront découvrir les différents milieux naturels d’une forêt de pin avec sa végétation typique d’une forêt landaise à une zone humide avec sa flore inféodée à ce milieu au son d’instruments atypiques et de contes locaux.

L’accueil du public se fera à 9h15 au centre de tri La Poste pour pouvoir partir en randonnée dès 9h30. Le retour se fera à 12h30 au lieu de départ. Ces balades sont gratuites, le financement est pris en charge par le conseil départemental de la Gironde et l’association l’Auringleta.

Elles sont destinées à un public familial, enfants à partir de 7 ans. Les chiens ne sont plus acceptés sur les balades suite à des perturbations la première année. N’oubliez pas vos chaussures de marche et de l’eau suivant la chaleur. Beaux paysages, savoir et bonne humeur garantie !

Pour s’inscrire: 05.56.63.12.09 ou au 06.79.19.38.16.