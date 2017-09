Ce mardi 5 septembre, l’association AMIL (association intercommunale motonautique) et le raconteur de pays Isabelle Charrieu proposent une balade en bateau sur la Garonne et une visite commentée du Mas d’Agenais et de sa collégiale St-Vincent.

Manifestation libre.

Renseignements et réservations au 06.08.67.63.92 ou 06.87.48.69.84.