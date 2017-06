L’association Bagnoles et Bécanes de Podensac organise un week-end de portes ouvertes et d’animations à son garage situé impasse des Cabannes

Au programme : dimanche 11 juin à partir de 10h et jusqu’à 19h, marché artisanal de créateurs, brocante et vide-garage, tattoos flashs, expositions de caisses et de bécanes Cool ou style, démonstations, visites des ateliers divers, concerts et dj’s toute la journée.

Possibilité de restauration et buvette sur place.

Bagnoles et Bécanes à Podensac, impasse des Cabannes. Entrée gratuite. Facebook: Bagnoles et Becanes – Podensac – 33