Saint-Macaire Azor Pixel le clown rend visite aux enfants autistes

Pour la seconde année et tous les quinze jours, le clown Azor Pixel « rend visite » aux enfants autistes de l’IME de l’Estape à Saint-Macaire. Qui se cache derrière Azor Pixel ? C’est Xavier Huneau, clown, comédien et formateur, qui porte en lui depuis 1985 Azor Pixel, son clown.

Une longue gestation depuis sa participation au café-théâtre de La Réole, ville où il a grandi, et qui sera suivie de perfectionnement à l’école du cirque de Bordeaux, comme mime et clown ainsi que par de multiples autres formations clownesques. Il intervient régulièrement depuis 2002 dans les hôpitaux et dans divers instituts médico-éducatifs auprès d’enfants autistes, tout en créant en 2005 sa propre compagnie « Les Givrés du Plumeau ».

C’est ainsi que de retour en Gironde, à Saint-Maixant, il « rend visite » aux enfants de l’Estape. Créer du lien ensemble Pour Xavier Huneau: « il ne s’agit pas de -donner- un spectacle, mais de créer avec les enfants un lien, un partage, un moment magique plein de couleurs, d’humour et de fantaisie à travers une rencontre joyeuse et ainsi aider les enfants autistes à sortir du cadre très structuré de l’institut spécialisé.

Le clown est alors un passeur qui ouvre la porte sur le monde du rêve ou tous les possibles sont permis… dans le plus grand respect de chacun évidemment et en présence des éducateurs. C’est aussi un plus pour l’équipe de professionnels, car un enfant autiste qui interagit avec le clown leur permet d’ouvrir de nouvelles pistes de travail et de jeu ».

La volonté de l’association des Givrés du Plumeau est de pouvoir permettre aux instituts spécialisés de recevoir les visites d’Azor Pixel, mais tout cela a un coût que le plus souvent les établissements ne peuvent supporter, aussi l’association estelle en constante recherche de financement.

Si vous voulez les aider en soutenant leur action, il suffit de participer à la collecte sur www.helloasso.com/associations/les-givres-du-plumeau en faisant un chèque à l’ordre de « Les Givrés du Plumeau ».

Martine Brigot