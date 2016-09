Monségur "Avoir une équipe féminine en milieu rural, c'est compliqué"

Comme à Pujols, Aillas-Auros ou Bernos-Beaulac notamment, le SC Monségur a une équipe de foot féminin. Elle va entamer sa deuxième saison dans le comité de Gironde avec un effectif d’une petite quinzaine de joueuses. « C’est compliqué d’avoir plus, déplore le président Christophe Chaise. Nous avons récupéré quelques filles en communiquant sur les réseaux sociaux mais nous en avons aussi perdu pour raisons scolaires ou professionnelles. Nous sommes en milieu rural et le boulot n’est pas toujours à côté… »

Malgré ces difficultés, les Monséguraises ont obtenu de très bons résultats la saison dernière. Après une poule de brassage poussive (6e), les Sang et Or ont terminé premières de la deuxième phase (PH) du championnat girondin de foot à 8. De quoi donner des idées au président du SCM : « On recherche des joueuses pour monter une équipe à 11 dès la saison prochaine, annonce-t-il. La première année où on n’était pas encore inscrit en championnat, ce n’était pas facile de réunir les filles mais maintenant, ça tourne bien. Elles sont assidues à l’entraînement. »