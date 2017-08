A l’ombre des grands pins, une famille s’adonne au karting à pédales en ce dimanche. Le sourire sur le visage des enfants témoigne du bonheur partagé de cette activité proposée par Cap Cauderoue à Barbaste. « C’est incontestablement une de nos forces de proposer des animations que les familles peuvent réaliser ensemble », souligne Pascal Sanchez le gérant de cette structure nichée au cœur de la forêt landaise. Ce n’est pas la seule. Les balades en canoë ont connu également un gros succès comme les balades à poney ou encore les sessions de tir à l’arc.

20.000 visiteurs

En cet été, le succès ne se dément pas dans ce parc où le sport version nature est roi. Avec ses nombreux parcours d’accrobranche, Cap Cauderoue a connu une belle affluence. « On sera dans les 20 000 », avance Pascal Sanchez. Comme les autres acteurs touristiques, il a connu une baisse en juillet. Mais, en août, la fréquentation est repartie de plus belle. Véritable poumon touristique, ce parc pas comme les autres a su séduire par son éclectisme. Sa nouvelle activité – à savoir le sentier pieds nus – a également attiré de nombreux curieux. « Elle a parfaitement fonctionné. Maintenant, on va voir pour la rendre encore plus attractive », précise Pascal Sanchez.

Arrière-saison prometteuse

Le gérant de ce parc s’attend également à une arrière-saison chargée. « Généralement, on affiche complet », lâche-t-il. De nombreux clubs sportifs y viennent effectuer leur stage de cohésion. « Ça sera encore le cas dès cette fin de mois », poursuit-il. Des collèges aussi effectuent des sorties en début d’année. Ça sera le cas pour un établissement marmandais.

Pour autant, même si la saison n’est pas encore terminée, le responsable de ce parc nature pense déjà aux prochains aménagements qu’il pourra réaliser, durant l’hiver, pour « surprendre encore plus les visiteurs ». « Des idées on en a toujours reste à les mettre en place et qu’elles restent en adéquation avec l’identité du lieu », conclut-il.

Cap Cauderoue ouvert 7 jours sur 7 jusqu’au 3 septembre puis les week-ends jusqu’à fin octobre. Infos au 05.53.65.52.74.