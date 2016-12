Surpris d’entrée de jeu par Pays Médoc à domicile puis à Parentis, les Cestadais ont ensuite enchaîné sur cinq victoires d’affilée avant de tomber plus qu’honorablement avant la trêve à Captieux. Les trois matchs qu’ils disputeront en janvier conditionneront à n’en point douter la fin du cycle initial du championnat mais ils semblent bien partis pour disputer les phases finales comme nous le confirme leur co-président Franck Poupard.

“Troisième à mi-parcours, c’est un résultat plus qu’honorable président ?

L’essentiel est d’être dans les quatre premiers (rires) mais il est vrai que pour un promu, c’est plutôt une bonne chose en effet. Nous souhaitons participer aux phases finales, c’est l’objectif pour ne rien vous cacher mais encore fallait-il s’étalonner et voir de quoi nous étions capables. Nous avons rencontré les plus grosses équipes d’entrée de jeu et cela ne s’est pas trop mal passé. Pour l’heure, nous sommes dans le bon wagon mais il faut réussir à y rester.

“Nous sommes dans le bon wagon”

Que vous manque-t-il en fait pour rivaliser avec les cadors ?

Nous sommes légers devant, c’est évident. Pour compenser, nous devons produire du jeu et cela tombe bien car c’est notre credo. Avec Parentis, je crois pouvoir dire que nous sommes les deux équipes qui produisons le plus de jeu. On le voit d’ailleurs au nombre d’essais marqués. Mais il est évident que nous manquons de puissance devant et cela peut être un handicap, en tout cas face à certaines équipes puissantes et rugueuses.

Si vous en aviez l’opportunité, accepteriez-vous de monter de suite en Honneur ?

La réponse est oui. Tout à fait parce que nous sommes sûrement en avance sur ce qui est notre objectif initial, soit d’y accéder sur deux ans. Maintenant, l’Honneur c’est tout à fait autre chose et nous n’en sommes pas là parce qu’il reste des paramètres que nous ne maîtrisons pas mais on peut toujours y songer et se dire que nous prendrons cette opportunité.”