Sauveterre-de-Guyenne Avec Mimile, l'accordéon est roi

Si vous aimez l’accordéon, vous allez être gâté. En effet, une nouvelle association vient de voir le jour dans la commune « Dansez à Sauveterre », menée de main de maître par Mimile, ancien chef d’orchestre pendant 25 ans. Il a écumé tous les bals et guinguettes de France et de Navarre et vient de poser son piano à bretelles dans la bastide.

Un bénévole en radio

Mimile est aussi bénévole à la radio locale, Radio Entre-Deux-Mers, où vous pouvez le retrouver tous les vendredis de 15h à 17h et le dimanche matin de 8h à 10h. « J’avais organisé un premier thé dansant le 1er mai 2016 à la toute nouvelle salle des fêtes de la zone Bonnard. Succès oblige, j’ai eu beaucoup de retours positifs, j’ai ressenti le besoin du public et j’ai décidé de leur proposer tous les 4ème jeudis du mois un thé dansant avec de véritables orchestres » indique Mimile. Avant d’ajouter : « Je suis dans la musique depuis 63 ans et le milieu du musette, je le connais par coeur. De quoi réjouir les puristes ».

Les dates à retenir

Il nous donne les prochaines dates : jeudi 22 septembre avec André Alibert, 10 novembre avec Sylvie Nauges, 24 novembre avec Sylvie Pulles, 22 décembre avec Nathalie Bernat (Reine de l’Olympia et de l’Auvergne), 26 janvier avec Chantal Soulu, 23 février avec Yvan Louis, 23 mars avec Michel et Jean Michel Cursan, 27 avril avec Christian Roques, 25 mai avec Éric Bouvelle (Champion du monde 1987) et pour terminer le 22 juin avec Fernanda et les copains d’accords.

Mimile c’est aussi « La Guinguette à Mimile » qui peut animer vos soirées, mariage, maison de retraite, anniversaire et même comme il dit en plaisantant : « vos divorces ! ».

Renseignements au 07.80.45.25.42.

F. V.