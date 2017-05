Deux grands moments de musique ce soir au 180 avec, en première partie un jeune loup de la chanson pop, «Chevalrex» (Rémy Poncet) et en seconde partie le groupe Republik. Parmi ses fondateurs le guitariste Frank Darcel. Ce dernier n’est autre que l’un des fondateurs du groupe «Marquis de Sade» qui a connu de belles heures de gloire dans les années 70-80, désignés comme le groupe ayant le mieux symbolisé la New Wave en Europe. Frank Darcel fut également à la création d’autres groupes, Octobre ou encore Senso, fut l’accompagnateur d’Etienne Daho, a lancé le crooner Paulo Gonzo, a écrit trois romans et édité une somme d’ouvrages sur la musique électrique en Bretagne.

Avec Republik, il revit l’histoire d’un groupe, un vrai, un solide dont le deuxième album est à la fois une confirmation et une proclamation.

Une superbe soirée en perspective…

Château Rouge, espace 180 à Ste-Bazeille.

Entrée 10€. Ouverture des portes à 19h30, petite restauration sur place. Concert à partir de 20h30. Réservation 06.28.33.54.10.