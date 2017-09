Ce premier rendez-vous de la saison était légitimement craint par les dirigeants et le staff foyen à l’issue d’une intersaison marquée par les nombreux départs de cadres. Face à une équipe de Ribérac qui s’est trompée de tactique, les Rouge et Noir ont rassuré sur le contenu et l’envie (41-18). Bien en place derrière leurs deux leaders Adrien Brazeilles et Victor Dufraisse, tous deux excellents en ce dimanche de rentrée, les locaux vont construire leur succès avec patience, pugnacité et lucidité.

Ribérac prive les Foyens de bonus

Menant 22-6 au changement de camp avec un seul essai à leur actif, ils vont marquer par trois fois lors du deuxième acte mais se faire surprendre en toute fin de match par des visiteurs qui marqueront leur deuxième essai de l’après-midi, après avoir confié les clés de leur gros camion à leurs solides avants.

Qu’importe au final, voilà tous les habitués de Pierre Lart soulagés par la qualité de la prestation, celle du travail du staff et enfin par la production de la classe biberon du club, avant un déplacement à Nérac dimanche prochain.