« Montesquieu, comment peut-on être Persan ? » est un film documentaire de 52 mn du journaliste et écrivain Michel Cardoze avec la collaboration de Michèle Fogel, historienne.

Il sera présenté en avant-première mercredi 31 mai à 20h30, salle du conseil municipal à la mairie de Langoiran.

Il sera ensuite diffusé le 5 juin après le Grand Soir 3 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine.

L’Autre, comment le connaître, comment l’accueillir?

«Le Pape est le chef des Chrétiens ; c’est une vieille idole qu’on encense par habitude» : pourrait-on écrire cette phrase aujourd’hui ? », explique Michel Cardoze. « Les attentats de janvier 2015 nous ont rendu tout proches Montesquieu et ses Lettres Persanes. Le désir de ce film est né des controverses sur le blasphème, l’ironie, les pratiques religieuses dans l’espace public. A la relecture, Montesquieu nous a entraînés vers d’autres questions d’actualité. « Ah ! Monsieur est Persan ? Voilà une chose bien extraordinaire ! Comment peut-on être Persan ? ». L’Autre, comment le connaître, comment l’accueillir ? Et encore en discussion bien sûr, la place des femmes dans les sociétés.»

La structure du film repose sur une mise en relation des écrits de Montesquieu, tirés des Lettres Persanes, de la Correspondance, de Mes Pensées et de l’Esprit des Lois – dits par Anouk Grinberg et François Marthouret, les réactions de collégiens de 3e et de lycéens de 1ère, et les interventions de quatre spécialistes – Aurélia Gaillard, Céline Spector, Catherine Volpilhac-Auger et Marc Belissa.

Il n’y a pas de commentaire, mais à chaque fois que cela a été possible, des images fournissent un approfondissement de perspective, Watteau renvoie à Hogarth, le parc de La Brède à l’hôtel de Lauzun et au Palais-Royal, le pont du Millenium à Londres à la place de la République à Paris.

La musique de Daquin offre le contre-point de son ironie, celle du « Jules Cesar » de Haendel ouvre les chemins de l’étude des pouvoirs politiques.

Se moquer

A partir de ces principes directeurs, quatre parties :

1. Se moquer :

Autour des collégiens de Bègles et du texte sur l’esclavage (L’Esprit des Lois)

2. Le propriétaire

Autour de La Brède, histoire de familles et de biens

3. L’homme de chair

Autour des lycéens du lycée Montesquieu et des lettres du Sérail, la condition féminine

4. La politique

Autour de la diversité des sociétés et des organismes politiques



