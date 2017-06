Il y a près de quinze jours, une opération de la police judiciaire a mené une vague d’arrestations conjointement dans la région bordelaise, à Paris et en Lot-et-Garonne (lire notre édition papier du 1er juin).

Deux personnes ont été arrêtées en Lot-et-Garonne. Tout d’abord, à Casteljaloux, M.H, un prof remplaçant a été interpellé à la sortie de l’institut Sainte-Marie. Cette opération a été menée dans le calme et sans la présence des enfants dans la cour de récréation. Dans le même temps, sa compagne, d’origine comorienne, a été arrêtée à Sainte-Bazeille.

Ils ont été placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Bordeaux pour y être entendu dans le cadre d’un démantèlement d’une filière djihadisme ayant facilité le départ de personnes vers la Syrie.

Mis en examen et libéré

Après plus de 72 heures de garde à vue, le quadragénaire a été transféré vers Paris pour être déféré, avec quatre autres personnes interpellées en Gironde et à Paris, devant le parquet antiterroriste de Paris. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Il a été placé sous contrôle judiciaire puis relâché (lire notre édition papier du 8 juin pour plus de détail). Des informations confirmées par le parquet antiterroriste de Paris.

Deux remplacements à Tonneins

Au fil des jours, des informations sont diffusées concernant le parcours professionnel du professeur. Outre la semaine passée à Casteljaloux, il avait également officié pour le diocèse d’Agen. On apprend aujourd’hui que ce Bazeillais a également enseigné au collège Saint-Jean de Tonneins. C’est une lettre distribuée par l’établissement à destination des parents qui permet de faire la lumière sur ce parcours.

Il répondait à toutes les obligations pour enseigner

Du 27 mars au 15 avril, il a effectué un premier remplacement avant de revenir dans l’établissement privé tonneinquais su 2 au 19 mai. “Durant cette période, il a donné pleine satisfaction et a eu une attitude irréprochable auprès des élèves et des adultes“, poursuivent les trois signataires de ce courrier. Ils précisent également que la candidature de ce professeur “a été validée par les services de l’Etat“. En milieu de semaine, la direction de l’enseignement privé de l’académie de Bordeaux confirmait aussi “qu’il répondait à toutes les obligations pour enseigner que ce soit au niveau des diplômes et du casier judiciaire“.

De nouvelles révélations qui ne manqueront d’inquiéter des parents d’élèves vraiment “secoués” depuis une dizaine de jours et qui se posent de nombreuses questions. Et ce n’est pas la communication alambiquée des établissements ou des responsables de l’éducation nationale qui pourra atténué, pour l’heure, ces doutes.