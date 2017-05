Depuis l’année passée et grâce au travail du conseil municipal des jeunes, Portets s’est dotée d’un jardin potager partagé.

Le conseil municipal des sages est désormais venu apporter son soutien sous la forme de contributions vertes, d’échanges de savoir et de plantations communes.

Une journée plantation a même été organisée ; chaque participant a apporté ses graines, boutures ou terreau et des plants de tomates. Bientôt le programme abordera l’entretien et le désherbage, l’arrosage et la récolte.

Une journée plantation d’arbres et d’arbustes est déjà programmée pour l’automne.

