Vendredi 26 mai, dans la matinée, les gendarmes de l’escadron départemental de sécurité routière ont organisé une opération de contrôle des poids lourd circulant sur l’A 63 dans les deux sens de circulation, à hauteur des communes de Salels et Mios.

Plusieurs accidents graves de la circulation impliquant des chauffeurs routiers sont survenus ces dernières semaines sur cet axe.

Sept dépassements interdits

27 infractions au code de la route et à la coordination des transports ont été relevées en quelques heures par les militaires dont sept dépassements interdits et quatre non respects des distances de sécurité.

La Gendarmerie de la Gironde indique que « ce type d’opération sera reconduit rapidement ».