La société ASF VINCI Autoroutes réalise des travaux de réfection de chaussée sur la section autoroutière A62 entre l’échangeur de Langon n°3 et la barrière de péage de St-Selve.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture de certaines bretelles d’échangeurs durant les nuits suivantes :

Nuit du lundi 12 juin au mardi 13 juin de 20h à 6h

Fermeture des deux bretelles d’entrée de l’échangeur n°3 Langon dans les deux sens de circulation

Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n° 3 Langon dans le sens Bordeaux/Toulouse

Les déviations suivantes seront mises en place :

- pour les automobilistes qui souhaiteront emprunter l’autoroute A62 depuis Langon en direction de Toulouse, ils seront déviés depuis l’échangeur de Langon n° 3, par la D1562, la D 1113 puis la D9 pour récupérer l’autoroute à l’échangeur de La Réole n° 4.

- pour les automobilistes circulant sur l’autoroute A62 en provenance de Bordeaux et souhaitant rejoindre Langon, ils seront déviés par la sortie de l’échangeur de Podensac n° 2 pour emprunter la D117E2, la D11 puis la D1113, la D116e3, la D8, l’avenue Léon Jouhaux, la rue des Bruyères jusqu’au rond-point du Sauternais de la commune de Langon.

- pour les automobilistes qui souhaiteront emprunter l’autoroute A62 depuis Langon en direction de Bordeaux, ils seront déviés depuis l’échangeur de Langon n° 3, par la rue des Bruyères, l’avenue Léon Jouhaux, la D8, la D116e3, la D 1113 et la D 11 pour récupérer l’échangeur de Podensac n° 2.

Nuit du mardi 13 juin au mercredi 14 juin de 20h à 6h

Fermeture des deux bretelles d’entrée de l’échangeur n°3 Langon dans les deux sens de circulation

Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n° 3 Langon dans le sens Toulouse/Bordeaux

Les déviations suivantes seront mises en place :

- pour les automobilistes qui souhaiteront emprunter l’autoroute A62 depuis Langon en direction de Toulouse, ils seront déviés depuis l’échangeur de Langon n° 3, par la D1562, la D 1113 puis la D9 pour récupérer l’autoroute à l’échangeur de La Réole n° 4.

- pour les automobilistes qui souhaiteront emprunter l’autoroute A62 depuis Langon en direction de Bordeaux, ils seront déviés depuis l’échangeur de Langon n° 3, par la rue des Bruyères, l’avenue Léon Jouhaux, la D8, la D116e3, la D 1113 et la D 11 pour récupérer l’échangeur de Podensac n° 2.

- pour les automobilistes circulant sur l’autoroute A62 en provenance de Toulouse et souhaitant sortir à l’échangeur de Langon n° 3, ils seront déviés par la sortie de l’échangeur de La Réole n° 4 pour emprunter la D9 et la D1113 jusqu’à Langon.

- pour les automobilistes circulant sur l’autoroute A65 en provenance de Mont-de-Marsan / Pau et voulant sortir à l’échangeur de Langon n°3, ils seront déviés par la sortie de l’échangeur de Bazas n° 1 de l’A65 pour emprunter la D3 et la N524 jusqu’à Langon.

Nuit du mercredi 14 juin au jeudi 15 juin de 20h à 6h

Fermeture des deux bretelles d’entrées de l’échangeur n°2 Podensac dans les deux sens de circulation.

Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n°2 Podensac dans le sens Toulouse/Bordeaux.

Les déviations suivantes seront mises en place :

- pour les automobilistes qui souhaiteront emprunter l’autoroute depuis Podensac en direction de Toulouse, ils seront déviés depuis l’échangeur n°2 de Podensac, par la D11, la D1113, la D116e3, la D8, l’avenue Léon Jouhaux puis la rue des Bruyères pour récupérer l’autoroute à l’échangeur de Langon n° 3.

- pour les automobilistes qui souhaiteront emprunter l’autoroute depuis Podensac en direction de Bordeaux, ils seront déviés depuis l’échangeur Podensac n°2, par la D11 puis la D1113 pour récupérer l’autoroute à l’échangeur de La Brède n° 1.1.

- pour les automobilistes circulant sur l’autoroute A62 en direction de Bordeaux et voulant rejoindre Podensac, ils seront déviés par la sortie de l’échangeur de Langon n° 3 pour emprunter la rue des Bruyères, l’avenue Léon Jouhaux, la D8, la D116e3 puis la D1113 jusqu’à Podensac.