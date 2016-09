Automobile : Mémoires de Salons

Commissaire général du plus grand Salon automobile du monde, Thierry Hesse revient sur 25 années d’une carrière riche en anecdotes et en petites histoires vécues avec des people, des politiques, des exposants, des médias. Il s’est confié à Guy Jourdan, ancien journaliste de L’Equipe.

Il n’était pas passionné d’automobile lorsqu’il était enfant, il n’a jamais rêvé de posséder un bolide mais il a fait du Salon de Paris le plus grand Salon automobile du monde. Thierry Hesse, qui a quitté ses fonctions fin 2014, se raconte dans un livre publié aux Editions de L’Autodrome (Groupe Michel Hommell). Mémoires de Salons a été écrit avec la complicité de Guy Jourdan. Homme de médias, Guy est un proche de Thierry Hesse depuis que celui-ci a pris en 1989 la direction de la société AMC Promotion organisatrice du Mondial. A ses côtés lors de toutes les visites officielles, il a entendu de petits secrets, vécu de nombreuses situations souvent drôles, parfois surprenantes, assisté à certaines scènes inédites, décrites dans le livre. Thierry Hesse se livre ici en une quinzaine de chapitres et de nombreuses personnalités du monde automobile ont apporté leur contribution à la réalisation de cet opus dont la préface est signée Louis Schweitzer.

Édité aux Éditions de l’Autodrome (Michel Hommell), Mémoires de Salons (250 pages) est en vente en librairie et sur le site www.hommell-magazines.com

APEI-Actualités. Philippe Lacroix