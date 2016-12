AUTOMOBILE. Marché français : les firmes tricolores trustent le top 10

La seule à pouvoir résister aux voitures françaises, c’est la Volkswagen Polo. Mais alors qu’elle représentait jusqu’à juin 2016 le seul modèle étranger encore classé dans le top 10 des ventes françaises, l’égérie de Wolfsburg a dû se résoudre, fin septembre, à céder sa dixième place à la Renault Megane IV.

Le succès de la Clio IV

Selon le CCFA, le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles, deux voitures tirent particulièrement leur épingle du jeu dans le classement hexagonal. Il s’agit d’abord de la Renault Clio IV, la star incontestée de la marque au losange depuis 5 ans. Restylée sobrement il y a quelques mois, la citadine polyvalente rencontre un tel succès, y compris à l’international, qu’une quatrième usine lui sera prochainement dédiée, en Slovénie. La Clio IV semble évoluer sur un nuage. Elle s’est écoulée à 81 000 exemplaires entre janvier et octobre 2016, s’octroyant environ 5,4 % du marché.

La Peugeot 208 séduit également

Sur la deuxième marche du podium, on trouve sa rivale de toujours, la pétillante Peugeot 208, avec 74 700 exemplaires vendus sur les neuf premiers mois de 2016. La citadine griffée du lion s’accorde ainsi un joli 5 % des ventes sur le segment des voitures particulières en France.

Les groupes PSA et Renault enregistrent des ventes moins importantes avec la berline Peugeot 308 II (3e), les SUV Renault Captur et le Peugeot 2008. Entre 58 000 et 50 000 unités tout de même pour chacun de ces modèles tricolores.

Dacia et Citroën suivent de près

La clientèle automobile française craque par ailleurs pour cinq autres produits. Parmi eux, la Dacia Sandero, qui s’empare de la 6e place. Le best-seller de la firme roumaine, produit d’appel très efficace pour le groupe Renault, continue tranquillement à gagner en popularité.

Entre la 7e à la 10e position enfin, Citroën parvient à intégrer deux ambassadrices. D’un côté, la C3 de seconde génération, avec 41 000 exemplaires vendus. De l’autre, à la 8e place, on trouve le nouveau C4 Picasso, avec quelque 2 % de parts de marché. Précisons que ce grand modèle 100% familial est le seul monospace à s’ouvrir les portes du classement.

APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux