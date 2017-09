Auto : la rentrée marquée par la... sortie de séries limitées

Kia Picanto X-Line : en style SUV…

Kia dévoile certains détails de sa nouvelle série spéciale, la Kia Picanto X-Line, inspirée des SUV, qui sera commercialisée en fin d’année 2017. Cette nouvelle version X-Line rehausse encore l’attrait de la Kia entièrement renouvelé en avril dernier.

Son style « baroudeur » est souligné par une ambiance intérieure aux coloris inédits et tout en contrastes, de nouveaux inserts blancs avec sérigraphies vert Lemon, des surpiqûres de sellerie assorties, une garde au sol supérieure de 15 mm permettant une meilleure visibilité et un accès facilité à la montée comme à la descente du véhicule.

La Picanto pourra être animée par le moteur T-GDi 1 litre 3 cylindres de Kia de 100 ch et 172 Nm, auparavant disponible uniquement dans la gamme cee’d et sur la nouvelle Rio. Grâce à un poids minimum sur l’essieu avant, cette motorisation plus puissante rehausse le plaisir de conduite offert par la Picanto. Il permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 10”1.

Toyota lance la série limitée Aygo x-red

Toyota lance l’Aygo x-red, une série limitée à 500 exemplaires au rapport prix/équipement ultra compétitif. L’Aygo x-red est proposée à 12 050 € en carrosserie 3 portes (12 650 € en 5 portes) ou dès 79 € par mois, entretien inclus (location avec option d’achat sur 3 ans avec apport de 1 950 €).

La petite citadine bénéficie en plus de la climatisation, d’une radio avec prise USB, de vitres avant électriques et du verrouillage centralisé à distance.

Située entre l’entrée de gamme Aygo x et la finition x-play, l’Aygo x-red, servi uniquement avec le petit moteur 1 litre de 69 ch, est disponible dès maintenant à la commande pour des livraisons à partir de novembre.

Fiat Tipo S-Design : fonctionelle et sportive

Disponible en versions 5 portes et Station Wagon, la nouvelle Fiat Tipo S-Design est disponible dans le nouveau coloris Gris Metropoli, exclusif pour cette version et créé pour mettre en valeur le dynamisme et le caractère de la famille Tipo. Elle est reconnaissable à sa large grille de calandre distinctive aux finitions noir laqué, épousant tout l’avant de la voiture et se terminant sur une note plus agressive avec des projecteurs avant bi-xénon (en option) dotés des mêmes finitions. Les jantes en alliage diamantées 18 pouces apportent une touche dynamique, tandis que les vitres arrière sur-teintées et les poignées de la même couleur que la carrosserie viennent accentuer son esthétique.

La Tipo S-Design intègre également le système Uconnect nouvelle génération qui comprend un écran tactile de 7 pouces haute définition offrant les fonctionnalités « zoomer et glisser » comme sur une tablette moderne.

Trois motorisations au catalogue : essence 1,6 de 110 ch ou 1,4 T-Jet développant 120 ch et Diesel 1,6 Multijet de 120 ch, couplés aux transmissions manuelle, automatique à convertisseur de couple (essence 110 ch) ou automatique double embrayage DCT (Diesel 120 ch).

Cette nouvelle version débute avec la motorisation essence de 110 ch et boîte automatique à 19 090 € en 5 portes et 20 590 € en break Station Wagon.

APEI-Actualités. Philippe Lacroix