AUTO. 67e Salon de Francfort : l’été indien des constructeurs mondiaux

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Tous les deux ans à l’approche de l’automne, les constructeurs ont pris l’habitude de se retrouver au Salon de Francfort, à quelques kilomètres de la vieille ville, de la maison de Goethe et des rives du Main. 2017 n’échappe pas à la règle.

Cette rencontre ouverte au grand public constitue l’une des « places to be » de la galaxie auto. D’où qu’elles viennent, d’Europe, d’Amérique ou d’Asie, les marques ont dû réserver leurs emplacements de longue date. Objectif : être vues, valoriser leurs modèles dans un décor optimal, et bien entendu, enregistrer des commandes.

On comprend ainsi mieux, pourquoi, lorsque le jour J se lève enfin, les voitures de séries et les concept-cars investissent les stands avec autant de glamour et d’ambition.

En 2015, la créativité des motoristes avait séduit 931 000 visiteurs, ce qui représentait presque un record. Malgré l’absence de plusieurs firmes de renom (comme Alfa Romeo, DS, Fiat, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Peugeot ou Volvo), il y a fort à parier que cette 67e édition s’inscrive dans la même veine, si l’on en croît les scoops attendus en termes de mécanique, matériaux, design et mobilité.

Des innovations unies sous une bannière commune : « Future Now », le slogan sans équivoque choisi par les organisateurs allemands.

Gros plan sur les principaux véhicules à découvrir.

CITADINES

FORD FIESTA 7 : insatiable Best-seller

La star de Ford en Europe, c’est elle, la Fiesta. 40 ans qu’elle parcourt le monde, s’octroyant une bonne part du gâteau chez les citadines en vente sur le Vieux continent. Chacune de ses générations est programmée pour surprendre, pour battre des records.

L’égérie à l’Ovale bleu vient d’entamer sa 7e mue avec le même état d’esprit qu’à l’origine. Elle repart au combat avec quelques centimètres supplémentaires (4,04 mètres de long).

A l’intérieur, un vaste écran tactile a remplacé tous les boutons jusqu’alors positionnés au cœur de la planche centrale. Les innovations d’aide à la conduite sont devenues légion : caméra de stationnement avant et arrière, alerte de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux, freinage d’urgence avec détection de trafic transversal. La dotation de base ou optionnelle est nettement enrichie en comparaison des moutures anciennes.

La Fiesta 7 soigne également son panel de motorisations, entre 70 et 140 chevaux possibles, au service d’une clientèle diverse. Le diesel 1.5 TDCi de 120 chevaux fait son entrée, tandis que le célèbre 1.0 Ecoboost participe à la plupart des mécaniques essence.

HONDA JAZZ : revitalisée

L’icône urbaine de Honda maintient ses ambitions sur le marché européen, après y avoir réalisé d’excellents résultats en 2016. A l’aube de la prochaine saison, elle a décidé de confirmer la tendance, en motorisant la Jazz à l’aide d’un bloc essence plein de mordant. Aux côtés du 1.3 i-VTEC de 102 chevaux, qui coiffait jusqu’alors la gamme en Europe, la marque japonaise accole un moteur 1.5 i-VTEC de 130 ch, associable à la boîte de vitesse à variation continue CVT et accessible avec la finition « Dynamic ». De quoi satisfaire une clientèle en quête d’un réel agrément de conduite.

D’autant que dans l’habitacle, la Jazz n’a pas oublié d’affûter son expertise logiciel, ni même son sens de l’accueil. Les conducteurs peuvent ainsi bénéficier de série du freinage d’urgence automatique en ville, du régulateur de vitesse, tout cela dans le confort de sièges chauffants.

Pendant ce temps, le volume de coffre demeure intéressant, avec 354 litres de capacité. Question design extérieur, pas de métamorphose en vue, si ce n’est une couleur inédite Skyride Blue et quelques retouches au niveau des boucliers et phares.

SUZUKI SWIFT SPORT ; née pour briller

Depuis quelques années, la Swift bénéficie d’une belle cote de popularité à l’échelle européenne et française. En 2016, elle avait ainsi représenté à elle seule un tiers des ventes de Suzuki sur l’hexagone.

Cet automne, c’est la déclinaison Sport qui fait parler d’elle. Du moins, c’est elle qui campe le premier rôle à Francfort, sur le stand du constructeur nippon.

Sa tenue d’apparat épouse un jaune éclatant. Ses blocs optiques, le dessin de sa calandre et le diamètre de ses jantes ont été réécrits pour un look clairement virilisé. Une physionomie qui évolue également à l’arrière, puisque le bouclier intègre une double sortie d’échappement. Notez, en outre, une baisse du poids de la voiture (plusieurs dizaines de kilos), qui se fixe à présent autour des 900 kg.

A l’intérieur, c’est le tracé du volant, les compte-tours sur fond rouge et la sellerie sport qui se remarquent.

La Swift Sport revient sur le marché avec des ambitions légitimes, y compris au compartiment moteur, elle qui embarque entre autres le bloc 1.4 turbo de 140 chevaux qui a déjà fait ses preuves chez le grand frère Vitara.

TOYOTA YARIS GRMN : faites-vite !

Les réservations sont ouvertes pour cette variante de Yaris exclusive. Quelques centaines d’exemplaires sont à la merci des clients européens depuis la fin de l’été, alors forcément, il y a de l’embouteillage dans l’air à l’heure de passer commande.

C’est au début 2018 que la Yaris GRMN sera officiellement livrée dans les parcs Toyota. Qualifiée de « vrai pur-sang » par ses concepteurs, la petite sportive profite des réglages mis au point par la marque japonaise lors de sa participation au Championnat du monde des rallyes WRC.

Cette Yaris est un produit urbain à sensations fortes, capable d’orchestrer jusqu’à 210 chevaux. Sa carrosserie 3 portes fait écho à la motorisation.

Les signes extérieurs de sportivité sont nombreux : jantes alliage multibranches BBS de 17 pouces, aileron arrière noir spécifique, sortie d’échappement centrale. A bord, même envie d’en découdre avec un volant gainé de cuir, des sièges sport matelassés et un pédalier brossé en alu.

VOLKSWAGEN POLO : tome VI

La Polo appartient à l’histoire automobile. 16 millions d’exemplaires vendus depuis 1975. Jamais à court d’idées pour renouveler sa citadine, Volkswagen écrit avec enthousiasme un 6e tome.

La Polo 2017 déambule uniquement en mode 5 portes, auréolée d’un design clair et puissant, portée par une habitabilité record pour les passagers, un coffre de 351 litres, une efficience moteur accrue et des technologies d’aides à la conduite novatrices.

Le ton est donné dès la finition Trendline, avec la présence du limiteur de vitesse, de la surveillance périmétrique et d’un système de détection des piétons. En option, le conducteur peut bénéficier d’une assistance semi-automatique pour la sortie de stationnement.

La nouvelle Polo s’illustre également au rayon moteur, avec une offre essence et diesel étalée de 65 à 150 chevaux, sans oublier une variante au gaz naturel.

Enfin, un œil sur l’instrumentation de bord car cette Polo intègre la dernière génération de l’« Active Info Display » de Volkswagen, qui se différencie par son haut degré de fonctionnalités et sa facilité d’usage.

SUV & CROSSOVERS

BMW X3 : hit-parade

En moins de 15 ans, les deux premières générations du tout-terrain X3 ont totalisé 1,5 million d’immatriculations neuves. BMW n’a pas voulu couper l’élan de son protégé et a décidé de le rééditer cette année. Des changements sont à noter sur le plan de l’expression, de la répartition des masses, du confort, de la connectivité, comme sur le plan de la puissance moteur.

Ainsi, pour le lancement du X3 de troisième génération, cinq blocs essence ou diesel, d’une livrée de 184 à 360 chevaux, sont suggérés aux futurs propriétaires. Chacun de ces blocs est accouplé à une boîte Setptronic à huit rapports. Le candidat bavarois, initiateur de l’appellation marketing SAV (Sport Activity Vehicle), profite assez logiquement des avancées de la firme à l’hélice en matière de conduite semi-automatisée, à travers le BMW Personal CoPilot, qui délègue au véhicule la conduite dans les embouteillages.

Le X3 accorde simultanément sa confiance à un assistant d’évitement, ainsi qu’à un régulateur de vitesse actif ACC+ avec fonction Stop & Go. En attendant la version électrique prévue pour 2020, voici sans doute l’opus rêvé pour patienter.

CITROEN C3 AIRCROSS : personnalisable

Le C3 Aircross dégage de la force et beaucoup de fraîcheur. Fidèle à ses valeurs, Citroën a su insuffler à ce gabarit de 4,15 mètres une bonne dose d’innovation, doublée d’une faculté à épater le plus grand nombre.

Le modèle se distingue par son apparence urbaine, sa bonhomie, ses feux arrière à effet 3D, ainsi que par son offre de combinaisons extérieures : pas moins de 90 au catalogue, auxquelles se greffe un choix entre cinq ambiances intérieures.

Le C3 Aircross dispose d’un habitacle généreux et modulable, incarné par des assises larges, de l’espace aux jambes et par une banquette coulissante en deux parties indépendantes.

Astucieux, lumineux grâce à son toit ouvrant panoramique, sécurisant aussi, le cadet de la flotte Citroën est programmé pour se faufiler en ville comme pour aborder des routes plus exigeantes.

Le système d’aide à la descente et l’assistant de motricité (du groupe PSA) Grip Control participent à faire de chaque sortie des moments agréables et sans contraintes au volant.

Sous le capot, le C3 Aircross mise, pour le marché français, sur des blocs essence et diesel, entre 82 et 130 chevaux.

DACIA DUSTER : 7 ans, âge de raison

Sept ans que le best-seller de Dacia caracole dans le top 5 des SUV vendus en France. Un simple « restylage » en 2013 lui a suffi jusqu’ici pour maintenir le cap. Quatre ans plus tard, le Duster entend poursuivre cette ascension à la faveur d’une autre réécriture, cette fois plus complète.

2018 s’annonce comme une année commerciale de défi. C’est à Francfort que le compact franco-roumain a choisi de faire sa mue. Une deuxième génération qui conserve l’esprit simple et décalé du Duster 1 mais qui soigne néanmoins le style, sculpte les lignes, peaufine l’ergonomie au volant, la connectivité de bord et développe la modularité de l’espace.

Virilité, profil d’aventurier, souci du détail et praticité renforcée sont à mettre à l’actif de cet opus tout-chemin devenu populaire jusqu’aux routes indiennes.

En coulisses, rien de vraiment neuf pour le Duster. L’équipe gagnante de moteurs reste sensiblement la même (entre 90 et 130 chevaux environ), de même que le type de transmission, avec le mode 4×4 activable sur certaines versions.

HYUNDAI KONA : outsider charmant

Un teasing appuyé, orchestré de main de maître par le service communication de Hyundai, a accompagné ces dernières semaines la révélation du Kona. Programmé pour un atterrissage dans les concessions françaises début octobre, le nouvel emblème entend constituer une étape majeure de l’évolution du motoriste sud-coréen en Europe, lui qui espère devenir, sur le Vieux continent, le n°1 des constructeurs asiatiques à l’horizon 2021.

Kona est un crossover compact de 4,17 mètres. Il compte séduire grâce à sa physionomie puissante et expressive, son pavillon flottant et ses couleurs de carrosserie tape à l’œil, du vert à l’orange vif. Ce n’est pas tout. A bord du Kona, on découvre un écran tactile facile à utiliser, disposé au sommet de la console centrale. On retrouve aussi tous les assistants de conduite de pointe, tels que l’affichage tête haute, la recharge de smartphone par induction, la détection des angles morts.

Niveau moteur, le novice voit les choses en grand, avec deux propositions essence de 120 et 177 chevaux, en attendant l’arrivée de blocs diesel en 2018.

JAGUAR E-PACE : « All inclusive »

Décidément, les griffes du félin semblent avoir délaissé un temps les berlines sportives pour jeter leur dévolu sur la catégorie des SUV.

Après le lancement remarqué du F-Pace, Jaguar met ainsi en lumière sa création récente, le E-Pace, un tout-terrain de 4,39 mètres au tempérament sportif, à la fois chic, musclé et bien chaussé, campé sur des jantes de 21 pouces. Les premiers exemplaires devraient faire leur apparition sur les routes au début 2018.

Le E-Pace a été imaginé pour s’adapter à tout type de tracé. L’agilité et le confort de conduite, portés par une suspension arrière multibras, seront au menu de ce crossover niché aux confins du haut de gamme.

A son volant, le conducteur bénéficie d’une pléiade d’indicateurs et assistants aux vertus diverses. Tantôt liés au divertissement pur des passagers (possibilité de connecter jusqu’à 8 smartphones, tablettes et autres appareils multimédia à la console centrale). Tantôt liés à la sécurité (ex : airbag piéton).

Un mot enfin sur les performances moteur. Là encore, le Jaguar E-Pace ne laissera pas de marbre les acquéreurs, à en croire les motorisations de 150 à 300 chevaux qui l’animent.

KIA STONIC : graine de champion

Le Stonic est pressenti pour un destin sans frontières. « À mesure que le segment des crossovers urbains se développera, il sera amené à devenir l’un de nos champions des ventes », assure Michael Cole, directeur opérationnel de Kia Europe.

Côté dessin, le Stonic affiche des lignes maîtresses horizontales très marquées, tandis que côté peinture, neuf coloris de carrosserie, cinq teintes de toit, soit vingt combinaisons extérieures, sont proposées au catalogue.

Pendant ce temps, sur le terrain des fondations, le Stonic utilise une plateforme et une structure de caisse à la fois robustes et légères, constituées à 51 % d’acier évolué à haute résistance. Il ajoute à cette base solide une série de technologies novatrices, tant au niveau du châssis que de l’info-divertissement, en passant par l’ergonomie au volant et l’ingéniosité de l’espace de vie. Autant d’astuces visant à optimiser au quotidien la sécurité, le confort des passagers et l’agrément de conduite.

Kia a, par ailleurs, voulu privilégier l’efficience du Stonic, précisant avoir introduit des moteurs essence et diesel (entre 100 et 120 chevaux), respectueux de l’environnement.

MAZDA CX-8 : le transporteur

Les créations de Mazda suscitent de plus en plus d’intérêt sur le territoire européen. Ces dernières années, le constructeur de Fuchu a conquis les clients locaux avec ses frugales motorisations Skyactiv. Le manufacturier a séduit aussi grâce au Kodo, sa touche stylistique donnant à la physionomie de ses voitures un mouvement quasi animal.

A l’inverse, Mazda n’a pas souvent suggéré à l’Europe des modèles imposants. C’est chose faite, semble-t-il, avec la présentation du CX-8, et sa commercialisation espérée sur nos routes.

Déjà distribué au Japon, ce produit massif et étiré, à l’allure féline, affiche un gabarit de 1,84 mètre de large pour 4,90 mètres de longueur. Des dimensions XXL, favorisées par un empattement de 2,93 mètres, qui classe cet opus directement parmi les SUV logeables à l’envi.

Trois rangées de sièges vous attendent, et jusqu’à 7 occupants peuvent prendre place dans ce tout-terrain nippon à vocation ludique et familiale.

A signaler que le cadet de la flotte Mazda devrait d’abord se cantonner à l’utilisation d’un diesel 2.2 L de 175 chevaux.

OPEL GRANDLAND X : mention Bien

La vente d’Opel n’a pas changé la donne. Au contraire. L’offensive produit de la marque à l’éclair devrait même accélérer sous le giron du groupe PSA. Signe que la fusion est réussie : le Grandland X. Un produit inédit, en phase avec son marché.

Compact et spacieux, le dernier né de la flotte Opel est du genre adaptable, doté d’un volume de coffre allant jusqu’à 1 652 litres. Il mise beaucoup sur le confort, avec des sièges à réglages multiples et la climatisation bi-zone.

Dans la pure tradition Opel, passagers et conducteurs bénéficient aussi des bienfaits de la technologie « Opel On Star », réputée en matière d’interconnectivité avec les smartphones. Au volant, on découvre une panoplie d’assistants de conduite : l’alerte anticollision avant, le détecteur de somnolence, entre autres.

Sous son capot, le Grandland X entame sa jeune carrière avec deux moteurs énergiques mais économes : un bloc 1.2 Turbo essence à injection directe de 130 chevaux, ainsi qu’un 1.6 Diesel de 120 chevaux.

PORSCHE CAYENNE : chasseur de primes

Le Cayenne est une pointure, presque une marque à lui tout seul. Près de 800 000 unités vendues depuis sa révélation en 2002.

Le troisième épisode du grand SUV de Porsche augure encore de belles prouesses techniques. Sa conception a été menée de façon ultra méthodique. Les ingénieurs l’ont, par exemple, testé dans des conditions extrêmes, sans craindre les écarts de températures, entre 50° et -45°C, du désert brûlant de Dubaï jusqu’aux contrées glacées de l’Alaska.

Parallèlement, gènes obligent, le Cayenne s’est essayé habilement à la course automobile, sur la piste exigeante du Nürburgring comme sur le circuit italien de Nardo.

Le modèle est assemblé sur la plateforme MLB de Porsche (celle de la Panamera), ce qui lui fait gagner d’emblée entre 100 et 200 kilos sur la balance. Motorisé par des blocs essence V6 et V8 distribuant jusqu’à 680 chevaux, épaulés pour certains par la solution hybride rechargeable, le nouveau Cayenne incarne l’un des favoris de l’année chez les SUV de luxe.

SEAT ARONA : l’offensive continue

Le jeune ibère Ateca est fier de présenter au public son petit frère, l’Arona, qui vient l’épauler dans son opération promo sur le stand Seat. Le fabricant espagnol démontre de la sorte qu’il joint les paroles aux actes, lui qui s’était engagé, il y a peu, à lancer un nouveau modèle tous les 6 mois. L’Arona est un tout-terrain aux mensurations réduites, cantonné à 4,11 mètres d’envergure, juste un brin plus long qu’une citadine polyvalente. Son style fun, ses 68 combinaisons de coloris et sa compacité le destinent naturellement au relief et au trafic quotidien des villes, même s’il saura à l’évidence se montrer à l’aise sur certaines chaussées moins balisées.

Sa puissance mécanique, de 95 à 150 chevaux, n’entend pas jouer les figurantes. Quant à son espace intérieur, il se montre optimisé, à la faveur d’une bonne hauteur sous toit et d’un coffre plutôt volumineux par rapport à ses rivaux : 400 litres en configuration de base. « Nous sommes certains que l’Arona est la réponse parfaite à l’actuelle demande de nos clients, en termes de comportement dynamique, de confort, de sécurité et de technologie de pointe », précise Matthias Rabe, directeur du service Recherche & Développement de Seat.

SKODA KAROQ : redoutable

A l’heure où Skoda réalise le meilleur semestre de vente de son histoire, avec 585 000 modèles commercialisés dans le monde depuis janvier, le jour se lève sur le Karoq, son nouvel ambassadeur, remplaçant du bon vieux Yeti. Cet été, les inconditionnels du Tour de France ont eu la chance d’approcher ce SUV compact inédit. Le Karoq a en effet assuré la promo durant les trois semaines de compétition, subtilement, au sein du peloton de suiveurs, à la faveur du partenariat que Skoda entretient depuis maintenant 13 ans avec les organisateurs de la Grande Boucle.

Le Karoq est pétri de qualités. Pêle-mêle, on retient d’abord sa silhouette robuste, les fonctionnalités de son tableau de bord, entièrement numérique (une première pour Skoda).

Parallèlement, les clients seront surpris par la modularité de son habitacle, qui peut charger jusqu’à 1 800 litres lorsque la banquette arrière est enlevée. Le Karoq se définit en outre par ses aptitudes tout-terrain convaincantes, par ses motorisations puissantes, étirées entre 115 et 190 chevaux, ainsi que par sa capacité de remorquage, jusqu’à 2 tonnes.

VOLKSWAGEN T-ROC : condensé réussi

Premier bain de foule pour le T-Roc, le dernier modèle de SUV compact sorti de l’imagination de Volkswagen. En trafic urbain ou pour les longs trajets, pour le quotidien comme pour les week-ends prolongés, ce cinq places de 4,23 mètres saura se montrer confortable et agile en toutes circonstances. Il est pétri de qualités.

Il y a certes ses motorisations puissantes (de 115 à 190 chevaux), combinables en traction ou avec la transmission intégrale 4Motion. Et puis il y a son apparence, jeune et branchée.

Le T-Roc est expressif et moderne, à la faveur de teintes bicolores, d’une ligne de toit fuyante façon coupé et d’une large calandre horizontale. La technologie au volant est dense, tant sur le plan de la sécurité (exemple du freinage anticollisions multiples) que du divertissement (possibilité d’utiliser un vaste éventail de services et d’applications en ligne via votre smartphone et Volkswagen Car-Net).

Un mot enfin sur l’espace de rangement, qui s’étend de 445 à 1 290 litres au service de vos bagages.

BERLINES – COMPACTES – COUPES

AUDI A8 : fleuron bien nommé

C’est sur les chaînes d’assemblage de l’usine de Neckarsulm que la longiligne Audi A8, quatrième représentante d’une dynastie sélecte, peaufine son lancement commercial.

Cette version sera redoutable, nourrie des dernières avancées de la firme d’Ingolstadt en matière de conduite autonome. Concrètement, le pilote automatique gère à la fois le démarrage de la voiture, l’accélération, la direction et le freinage. Le conducteur n’a plus besoin de surveiller la voiture en permanence. Il peut complètement lâcher le volant des mains, sans panique. Dès que le système atteint ses limites, le conducteur est averti qu’il doit reprendre les commandes de la voiture.

La berline allemande réserve d’autres surprises à ses clients dès 2018, comme le stationnement automatique ou le retour à la « maison ».

L’offre moteur n’est pas oubliée. Elle gagne au contraire en tempo. L’accélérateur et le compte-tours sont sensibles. Prévoir entre 286 et 480 chevaux sous la pédale en carburation 100 % thermique. Pour sa part, la variante spectaculaire, A8 L e-tron quattro, sera alimentée par un plug-in hybride. On sait que son bloc 3.0 TFSI, conjugué à un moteur électrique vitaminé, totaliseront une puissance de 449 chevaux.

AUDI RS5 Coupé : recette performante

De larges entrées d’air, des optiques de phares teintées, l’adoption de la calandre Singleframe en nid d’abeille… La face avant en dit long sur la détermination de la nouvelle Audi RS5 Coupé. A cet inventaire, il faut ajouter des passages de roues proéminents et une partition mécanique réglée au millimètre. La transmission permanente quattro est offerte de série, pour hisser au summum le potentiel hurlant (450 chevaux et 600 Nm de couple) de la machine.

A première vue, cette création labellisée Audi Sport est de nature intrépide, agile dans toutes les situations de route. Ce produit grand tourisme apprécie les accélérations au long cours. Il repose sur une architecture pointue, illustrée par des suspensions à cinq bras, à l’avant comme à l’arrière, pour favoriser un contrôle maximal des mouvements de caisse.

Les sensations positives tiennent également beaucoup aux modes packagés de l’Audi Drive Select : individual, dynamic et comfort, ainsi qu’à la console d’info-divertissement, au top de la navigation comme de la connexion web via Wi-Fi.

BMW SERIE 7 : happy birthday !

Le fleuron de la gamme BMW célèbre ses 40 ans cette année. L’opportunité pour le motoriste munichois de suggérer à ses clients privilégiés une Série 7 millésimée, contenue à seulement 200 exemplaires, disponible à la commande dès le mois d’octobre.

La descendante de la voiture de légende, celle que l’Inspecteur Derrick conduisait à un train de sénateur, celle que Pierce Brosnan ménageait beaucoup moins dans la peau de James Bond en 1997, revêt une personnalité unique. Elle arbore sans complexe une sellerie cuir travaillée à la main, une finition intérieure fastueuse, logotée 40e qui plus est.

Vue de l’extérieur, elle laisse à ses adeptes le choix entre deux coloris de carrosserie brillants : le gris Frozen Silver et le bleu Petrol Mica. La limousine de BMW fête aussi son anniversaire en deux longueurs, en 5,10 ou 5,24 mètres, chaussée de jantes de 20 pouces.

Sous son capot, elle s’adapte là encore aux envies des connaisseurs, inscrivant à son catalogue une mécanique d’horloge valorisante, à 6, 8 ou 12 cylindres, associable à une partition deux ou quatre roues motrices.

HONDA ACCORD : phase 10, CT-OK

40 ans que la berline japonaise parcourt le monde. Après un énième saut par le paddock, la Honda Accord se réinvente à l’heure de souffler les bougies, en proposant à ses fans une 10e mouture inédite, une cure de jouvence véritable.

Châssis revu et corrigé, carrosserie allégée mais plus rigide. A l’intérieur, les designers ont poussé les murs, avec désormais près de 3 mètres cubes d’espace pour les occupants, ainsi qu’un volume de coffre accru de 25 litres. Place aussi à une leçon d’esthétisme. Le coup de crayon est subtil, l’allure sportive et luxueuse de la voiture est assumée. Dans sa tenue blanche de gala, la belle semble programmée pour relancer sa carrière et reprendre en main son carnet de commandes.

Au volant, la Accord se pare des meilleurs assistants de conduite du moment. Au chapitre mécanique, un moteur hybride, mais surtout des blocs thermiques 4 cylindres turbocompressés, sont fin prêts. Leur vivacité est imposante, avec une livrée de 192 à 252 chevaux sous la pédale. Ajoutez à cet arsenal l’assistance d’une boîte de vitesses automatique à 10 rapports et vous obtenez naturellement un plaisir de rouler assez singulier.

HYUNDAI I30 FASTBACK : charismatique

La I30 représente le cœur de gamme de Hyundai. Après la compacte et le break, le motoriste sud-coréen est sur le point de commercialiser en Europe un autre dérivé, en l’occurrence, un coupé atypique.

Cet I30 Fastback se démarque d’abord par sa carrosserie 5 portes, difficile à trouver chez les coupés. Il se distingue ensuite par son toit plongeant, par son châssis surbaissé, ses lignes athlétiques et son bouclier arrière au design aiguisé.

Une fois au volant, le pilote profite des améliorations intervenues sur la berline I30, le modèle d’origine. Le ticket d’entrée du Fastback comprend le freinage d’urgence autonome, le système de détection de fatigue, les feux de route intelligents, ainsi que l’assistance active au maintien de voie.

L’équipement mécanique n’a rien à envier à la plupart des coupés. Les clients auront le choix entre deux motorisations énergiques, soit un quatre cylindres suralimenté 1.4 T-GDi de 140 chevaux, soit un trois cylindres 1.0 T-GDi de 120 chevaux, lui aussi suralimenté.

LEXUS CT200h : l’ambassadrice

A Francfort, Lexus ne fait pas tapisserie. Le constructeur nippon frappe un grand coup, de com. Pas seulement à l’attention des journalistes, invités à porter des lunettes de réalité augmentée pour glaner des infos sur l’emplacement A20 du Hall 8.0. Non, à destination des visiteurs aussi, à la vue desquels elle soumet en exclusivité ses récentes évolutions : son chasseur spatial monoplace, star du dernier long-métrage de Luc Besson mais surtout ses modèles fétiches bien réels, tels que la CT200h, qui fut en 2010 la première compacte hybride sur le marché premium.

La berline, qui représente 18% des ventes de Lexus dans l’hexagone, appréciée ne serait-ce que par la clientèle affaires, revient sous les feux de la rampe dans un élan sportif, assorti d’un habitacle retouché et d’équipements high-tech (écran multimédia de 10,3 pouces, arsenal de sécurité pré-collision). La CT200h tient décidément à sa réputation de véhicule fiable et plaisant à conduire. Elle conserve en outre sa sobriété, grâce à son moteur à succès de 136 chevaux.

MERCEDES CLASSE S : cap sur le futur

La Classe S interprète l’une des routières les plus subtiles au monde. Au cours des dernières décennies, Mercedes a fait de sa limousine de 5,15 mètres un symbole de son aura à l’échelle mondiale. Le passage par la case lifting était-il dès lors nécessaire ? Pas certain, quoique bienvenu pour éloigner la concurrence éventuelle, allemande entre autres.

Toujours est-il que l’édition présentée cet automne met les petits plats dans les grands. Sous le capot d’abord, avec 300 à 400 chevaux disponibles. Puis à bord, où la Classe S offre un véritable cocon de bien-être à ses occupants. Une harmonie de sensations, alliant le confort de sièges massant, la musique zen et la diffusion de parfums frais.

Reste que la vitrine de Mercedes épate surtout pour ses prestations de conduite semi-automatisée, capable d’effectuer un dépassement de façon autonome ou de négocier la vitesse depuis l’approche jusqu’à la sortie d’un virage, sans l’intervention du conducteur.

Avec cette berline, il n’est donc pas rare que le volant tourne ainsi tout seul, sous vos yeux ébahis. A ce jour, peu de constructeurs sont en mesure de commercialiser un tel échelon de technologie embarquée.

RENAULT MEGANE RS : touchée par la foudre

Sans surprise, elle fait sensation dans le paddock de la marque au losange. La Megane 4 RS apparaît radicalement sportive. Dopée par des couleurs de carrosserie définitivement étincelantes. Valorisée par un coup de crayon audacieux, étudié à l’extrême, ciselé et musculeux. En particulier à l’avant, sous l’impulsion de grandes prises d’air, ou encore sous les traits d’une signature lumineuse sculptée en damiers, en référence à la course automobile.

A l’arrière, le bouclier élargi, au milieu duquel trône la canule d’échappement trapézoïdale, peaufine la combinaison de circuit du bolide signé Renault. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette Megane à sang chaud. Evoquer son châssis Sport ou Cup par exemple, ou encore sa direction à quatre roues directrices, greffée de série.

Prête à avaler les kilomètres d’asphalte, la nouvelle RS devrait disposer d’un potentiel proche des 300 chevaux sous la pédale, associé à une boîte manuelle ou auto à double embrayage.

SUBARU IMPREZA : retour d’une étoile

25 ans de route et quelque 2,5 millions d’exemplaires au compteur, dont 10 % distribués sur le sol européen. L’Impreza est l’héroïne de l’écurie Subaru.

Sur elle, le temps n’a pas d’emprise. Sa faculté à se renouveler lui a permis de décrocher le titre de Voiture de l’Année 2016 au Japon. Elle excelle en habit de compacte aux airs de break. La 5e génération va investir l’hexagone en mode 5 portes. Un retour salué par les professionnels après cinq ans d’absence sur le réseau français, si l’on excepte son interprétation rallye, la WRX STI.

La mouture 2018 de l’Impreza « traditionnelle » a été étudiée avec attention. Elle puise son savoir-faire principal dans la technicité de la plateforme modulaire SGP, solution 100 % Subaru, qui lui octroie de sérieux avantages en confort, maniabilité et en sécurité, même si l’Impreza était déjà connue en haut lieu pour son aptitude à prévenir d’éventuels accidents. La compacte nippone n’a jamais eu peur de la perfection, ni de la singularité. Elle continue d’adhérer au bitume sur quatre roues motrices, équipée d’un moteur Boxer (à cylindres opposés à plat) de 152 chevaux.

BREAKS & MONOSPACES

OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER : l’aventure

Dédié, dixit ses concepteurs, à tous ceux qui ont soif d’évasion, l’Insignia Country Tourer compte sur l’IAA de Francfort pour noircir à vitesse grand V les pages de son jeune carnet de commandes.

Le break d’Opel dépoussière avec brio les codes d’une catégorie de véhicules que d’aucuns croyaient perdue. Silhouette conquérante, solidement chevillé à la route, armé d’un moteur diesel de 170 chevaux peu énergivore, cet Insignia atteste que le break a encore les moyens de parader.

Cet opus rassemble le meilleur de l’ingéniosité Opel. Non content de fournir en option la transmission intégrale intelligente à vecteur de couple, ce baroudeur familial se dote de série d’un châssis ultramoderne nommé FlexRide, qui permet d’apporter la réponse d’amortissement, de direction et d’accélération adéquate, en fonction des modes « Standard », « Sport » ou « Tour » sélectionnés par le conducteur.

L’Insignia Country Tourer est exigeant à chaque instant. Il s’équipe par exemple de l’éclairage matriciel IntelliLux LED® garni de 32 segments LED. Au volant, il peut compter sur l’aide au démarrage en côte, la caméra frontale Opel Eye ou sur l’alerte de dérive.

RENAULT SCENIC : initiale Paris

Depuis quatre saisons, la signature d’exception de Renault se décèle sous l’appellation Initiale Paris. Après l’application de la formule sur un prototype, ce sont les Clio, Koleos, Espace et Captur qui ont fait partie des premiers nominés à l’heure du passage en production. Les Scenic et Grand Scenic intègrent à leur tour cette finition, généreuse en équipements de bord (son signé Bose, affichage tête haute couleur, Easy park assist…).

Côté décor, de multiples signes distinctifs accompagnent le vernissage. Illustration via les jantes 20 pouces spécifiques, la grille de calandre étoilée, le marquage « Initiale Paris » sous le logo ou sur les seuils de portières.

Focus aussi sur la teinte extérieure, un Noir Améthyste mêlé d’une audacieuse couleur prune. Ces versions sont enclenchables par une sélection de trois motorisations efficientes et puissantes (130 et 160 chevaux, essence et diesel).

Pour vous faire une idée de ces Scenic sur le terrain, le constructeur français convie ses futurs propriétaires à se rendre en concession dès l’automne.

CONCEPT-CARS

MERCEDES AMG PROJECT ONE : fast and Furious

Ouvrez l’œil ! Un ovni est sur le point d’atterrir sur la planète auto. Project One, tel est le nom de cet engin fou provisoire, assemblé pièce par pièce par AMG, préparateur hautes performances de la flotte Mercedes depuis 50 ans.

Les observateurs et concurrents n’en reviennent toujours pas du pedigree annoncé. Ce concept prend le pari de fournir jusqu’à 1 000 chevaux ! Le groupe Mercedes évoque d’un côté le rôle joué du spectaculaire V6 1.6 litre essence de 750 chevaux. De l’autre, il met en avant les quatre moteurs électriques qui seraient chargés de promouvoir la caution environnementale de cette fantastique machine hybride.

Project One, à peine révélée, paraît déjà hors d’atteinte. Elle préfigure pour Mercedes « la première voiture commercialisable ayant recours à la technologie hybride d’une Formule 1 ». Accrochez votre ceinture, car 2,5 minuscules secondes suffiraient à l’hypercar étoilée pour effacer l’intervalle 0 à 100 km/h.

MINI ELECTRIQUE : la promesse de l’aube

L’annonce a été confirmée par le groupe BMW dans le courant de l’été. La Mini électrique fera bel et bien son apparition dans les showrooms d’ici 2 ans. On sait aussi, en dépit d’un Brexit qui aurait pu changer la donne, que la citadine sera produite en Grande-Bretagne. Une bonne affaire pour les salariés de l’usine d’Oxford. Une bonne nouvelle qui confirme surtout le retour aux sources de la mythique marque anglaise sur les chaînes d’assemblage britanniques, elle qui est passée sous le contrôle du manufacturier allemand il y a 23 ans. Retour d’ascenseur en outre, pour la Mini, dont une première étude 100 % électrique (la Mini E) avait déjà servi de test au groupe BMW en 2009, pour lancer sa I3 sur le marché.

En attendant 2019 et la production en série de la Mini électrique, le grand public et les gestionnaires de flottes d’entreprises se satisfont aujourd’hui de voir cette Mini Cooper à trois portes sous sa tenue de concept-car sportif, volté, silencieux et zéro émission.

Sa puissance pourrait dépasser les 200 chevaux, et son autonomie osciller entre 300 et 400 km.

VOITURES DE LEGENDE

MASERATI GRAN TURISMO : passion GT

Son look cultive l’élégance et l’intemporalité. Elle fait aussi partie de ces voitures italiennes qui font rêver la planète auto pour leurs performances de circuit. La GranTurismo de Maserati est un bijou d’esthétisme et d’innovation, qui procure à ses chanceux acquéreurs des sensations incroyables. A l’occasion de ses 10 ans, la firme au trident a choisi d’apporter à sa GT quelques retouches. Certaines sont très visibles. Exemple de la calandre en nez de requin, qui soigne ses angles, ou encore de l’assise quatre places en cuir haute-couture. Exemple aussi de la nouvelle console d’info-divertissement tactile de 8,4 pouces, positionnée désormais dans un souci d’ergonomie maximale. D’autres améliorations, en revanche, sont beaucoup moins perceptibles. C’est le cas de l’indice d’aérodynamisme. Celui-ci gagne pourtant du terrain, basculant de 0,33 à 0,32 Cx (Coefficient de traînée) sur la version coupé.

Pour le reste, la muse de Maserati conserve son tonitruant V8 de 4,7 litres. Il peut développer jusqu’à 460 chevaux et s’affranchir de l’intervalle 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.

ROLLS-ROYCE PHANTOM : le nec plus ultra

Mise en lumière majestueuse pour celle qui embrasse depuis maintenant 8 générations le statut de limousine la plus luxueuse au monde. Bientôt centenaire (en 2025), la Phantom déplace les foules avec la passion du détail pour immuable ligne directrice. Le vaisseau amiral de Rolls-Royce ne fait jamais les choses à moitié. Il s’illustre, entre autres, par ses portières antagonistes, mais aussi par l’espace gigantesque qu’il impose à l’ensemble de ses passagers.

La Phantom possède d’autre part une faculté à personnaliser, à sublimer son habitacle. Celui-ci est un véritable cockpit serti de matériaux précieux, agrémenté d’une instrumentation numérique au sommet de son art.

Le joyau de la couronne revendique son appétence pour la modernité. Il introduit même du jamais vu, comme une caméra pour scanner l’état de la route et adapter l’amortissement. La Phantom interprète sa partition royale jusqu’au centre de sa structure, dorénavant réinventée en aluminium.

Comble du luxe, la Rolls de légende est activée par un moteur V12 digne de la compétition, en mesure de développer jusqu’à 563 chevaux.

Dossier réalisé par APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux

Crédit du visuel :

Renault Megane RS : ©Source The Automobilist