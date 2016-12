Il était une fois… Quatre escargots dans la petite bibliothèque de Cudos. Ils s’activent beaucoup et ne sont pas toujours silencieux !

En ce dimanche très ensoleillé, ils ont proposé une promenade ouverte à tous à la vitesse de l’escargot. Tout au long de cette balade découverte, des infos, explications et commentaires sur différents lieux du village comme, la ferme, le château Fonbardin, le stade de foot, la bibliothèque, les écoles, les nouveaux et anciens commerces, la mairie, la poste, l’église, le monument aux morts, le rond-point, l’établissement saint Clément, l’Esprit du Cercle.

Le langage des signes

Les escargots bavards n’ayant plus de salive ont fait une halte bien méritée avec pas moins de 40 invités, pour un petit goûter au restaurant : l’Esprit du Cercle. La charmante propriétaire des lieux a présenté et expliqué le langage des signes : une autre façon de communiquer. Après ce bon moment de partage, nos escargots ont repris le chemin de la bibliothèque, afin de préparer d’autres rendez-vous et surprises… À suivre !