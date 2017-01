Philippe Marro est arrivé en Gironde un peu par hasard, pour travailler dans un secteur qu’il connaît bien : les fleurs en général et les roses en particulier. Originaire de la Côte d’Azur, il a longtemps travaillé à Casablanca, toujours autour de la reine des fleurs… Philippe Marro et Ariane ont posé leurs valises à Castets en 2007, acheté une ferme et quelques ares autour pour y cultiver des roses : des serres montées rapidement serviront d’abris.

700 variétés de roses

« Au départ, explique Philippe Marro, nous avions dix variétés et aujourd’hui près de 700 ! En tant que rosiériste, nous sélectionnons des rosiers haut de gamme, un plant artisanal, non standardisé et de haute qualité, dans une démarche éco-responsable ».

L’exploitation se consacre aux rosiers de jardins, sous toutes ses formes : couvre-sol, paysagers, buissons, arbustifs, grimpants, lianes mini-tiges, tiges pleureurs ainsi que des variétés anciennes, etc. Le système de culture est raisonné et utilise le moins possible de produits chimiques.

Pour un meilleur enracinement, des produits à base d’algues et certains purins sont utilisés par le producteur qui prépare son terreau en incorporant du lombricompost comme amendement, ce qui rend le plant plus fort. Les rosiers vendus en container sont principalement greffés sur Multiflora et Laxa et, ajoute le rosiériculteur, « pour la saison 2016, 50 % de la production a été cultivée sans aucun intrant chimique. »

Le couple recherche en permanence les meilleures variétés provenant des obtenteurs plus ou moins connus. Des choix guidés en fonction de leur floribondité, de leur résistance aux maladies, de leur originalité et de leur parfum : la liste variétale est sur le site www.marro-horticulture.fr « Nous livrons des plants de rosiers sur un rayon de 50km, aussi bien à des paysagistes que des particuliers qui souhaitent des rosiers de qualité et nous donnons tous les conseils indispensables à une bonne reprise ».

Maryse Lacoste