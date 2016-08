Captieux Un projet de zone de loisirs au lac de Tastes

Captieux les pieds dans l’eau. C’est la troisième fois après le 23 et le 28 juillet que le lac de Tastes était ouvert au public avec des loisirs très différents. D’abord les bambins ont pu jouer sur la plage de sable fin et se sont trempés sous la surveillance des parents.

Pour l’instant, la baignade est interdite mais beaucoup d’attractions sont organisées par la mairie de Captieux en partenariat avec la communauté des communes du Bazadais. Parmi celles-là : découverte de la pêche avec le concours de la fédération départementale de la gironde, initiation au canoë avec des éducateurs chevronnés de la fédération de surf et d’UFOLEP tout comme le puddle qui consiste à tenir debout sur une planche et de pagayer pour avancer, sport très à la mode. Mais encore une course d’orientation avec divers jeux, qui se tenait de l’autre côté des berges ou l’initiation à la sarbacane et au funanbulisme. Les Galopins, l’écurie de Bernos-Beaulac, proposait des balades à cheval dans la forêt.

Nous espérons l’aménager en base de loisir

Denis Berland, maire de Captieux, confie : « C’est un lieu que nous espérons, dans l’avenir, aménager en base de loisir. Cette année, nous l’avons ouvert au public, et c’est une réussite, pas moins de 200 personnes minimun, c’est dire si les habitants de la région sont demandeurs. Nous espérons le rendre plus attractif dans l’avenir. »

