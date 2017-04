Le grand panneau jaune est installé depuis déjà quelques jours, prévenant que le passage à niveau n°98 serait fermé du 18 avril (17h) au 28 avril, même heure, soit une dizaine de jours.

Ce sont des travaux de nuit qui vont être engagés à partir de demain par SNCF Réseau: au programme, le renouvellement de la voie et du ballast, avec également intervention sur plusieurs appareils de voie, qui concernent les passages à niveau 93 et 98, situés entre Sainte-Bazeille et Marmande.

Les déviations devraient être mises en place le jour J.