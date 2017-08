Catherine Bigot est passionnée de danse. « J’ai toujours dansé et je danse encore », dit-elle. Elle a commencé par la danse rythmique, puis petit passage par le jazz et elle baigne dans la danse contemporaine depuis 25 ans. « J’ai découvert le Pilates chez une amie chorégraphe qui a un atelier pour cette méthode ».

La méthode Pilates a été mise au point par Joseph Pilates, lorsqu’il était interné en Angleterre, lors de la première guerre mondiale. Il a mis au point une série d’exercices au sol basés sur des éléments empruntés au yoga et aux arts martiaux. C’est une méthode tout en douceur, qui permet notamment une prise de conscience de son corps, un bien-être physique et mental.

« Une fois que j’ai eu le déclic, il a fallu que je fasse la formation pour la technique Pilates ainsi qu’une formation diplômante (Certificat de Qualification Professionnelle) pour avoir le droit d’enseigner ». En janvier 2011, elle crée l’association « Pilates Espérance » afin de dispenser des cours à Saint-Morillon et La Brède. Elle donne aujourd’hui 9h de cours par semaine.

Il n’y a ni âge ni sexe pour faire du pilates. « Mes élèves dont quelques hommes ont, à peu près, entre 18 et 70 ans et viennent de tous horizons. Lors des cours, je m’adapte aux personnes, ça ne sert à rien de vouloir trop faire car, de toute façon, c’est mal fait et n’a, du coup, aucune efficacité. Il vaut mieux faire en fonction de ses capacités corporelles, de son état physique et de son envie ».

Contrer la perte de masse musculaire

Depuis qu’elle enseigne, « je me suis aperçu que pendant mes cours, j’avais des dames qui arrêtaient brutalement, ou qui revenaient soudainement, car elles étaient diagnostiquées cancer du sein mais ne le disaient pas ».

Catherine a donc fait une formation « Rose Pilates » adaptée aux femmes souffrant d’un cancer du sein et qui se pratique tout au long de la maladie, car contrairement à ce que l’on pourrait croire « il faut absolument continuer une activité physique lors de la maladie pour contrer la perte de masse musculaire liée aux traitements ».

Catherine a constaté que sur Bordeaux il y a la « Maison Rose » qui accompagne les femmes atteintes d’un cancer du sein, mais lorsqu’on souffre on n’est pas toujours en état d’aller à Bordeaux pour aller pratiquer une activité physique. « Je suis sûre que dans notre secteur il y a matière à proposer au moins de l’activité physique adaptée, ciblée ».

Lætitia Escribano

► Contact : Catherine Bigot 06.59.19.85.56. Mail : contact@pilates-espérance.fr