Dominique Duprat est présidente de l’association « Patrimoine & Culture en Pays de Ségur », association fondée en 2008 lors de la fermeture de l’église de Cabanac. Son but « n’est pas seulement la sauvegarde de l’église mais la sauvegarde du patrimoine architectural, culturel… ».

Pour l’église, mission accomplie. Elle est rouverte grâce, notamment, à l’association qui a organisé plusieurs manifestations afin de récolter des fonds mais aussi la municipalité qui a participé au financement et fait des demandes de subventions.

Des cours de gascon

Chaque année, l’association organise un concert en gascon à la salle des fêtes de Cabanac, puis quelques messieurs sortent avec des flambeaux de paille allumés. Au son des fifres et tambours de l’association Gric de Prat (de Preignac), tout le monde va autour d’un grand feu et on fait brûler les hailhes. On prononce les formules magiques, on danse et ensuite on va au bal traditionnel à la salle des fêtes. Tout cela pour sauvegarder cette langue gasconne. Il y a également des cours de gascon pour adulte, une fois par semaine, à Cabanac.

Après l’église, l’association s’est intéressée aux Mottes Castrales, ces vestiges du Moyen Âge. « Je les connaissais depuis mon enfance, j’y voyais paître de jolis moutons blancs, mais ça appartenait à des propriétaires privés. » La commune a acheté le terrain qu’il a fallu nettoyer car il était couvert de ronces, mais aujourd’hui il est tout beau. « Ce qu’il se passe, c’est que nous avons des fées à Cabanac et ce sont certainement elles qui ont aidé à ce que les Mottes soient sauvées. »

Pour faire connaître ce patrimoine inconnu de beaucoup de Cabanacais, le comité des fêtes, la mairie et l’association Patrimoine & culture en Pays de Ségur, invitent à entrer dans l’histoire de l’an 1103 jusqu’à la naissance d’Aliénor d’Aquitaine, à travers le retour des chevaliers sur leurs terres gasques et la légende des fées, gardiennes de ce site, qui viennent la nuit laver leur linge à la fontaine située entre les deux Mottes.

L’association Event’Arts proposera des joutes ainsi que d’autres scènes à venir découvrir. Les fées seront représentées par l’association « Athéna Danses ». Cette belle histoire sera contée par un professionnel passionné et amoureux de la langue gasconne, Éric Roulet – du groupe « Gric de Prat », en français et en gascon. Son épouse enchantera par sa voix cristalline qui résonnera dans cette belle nuit. Et, c’est en musique que le groupe « Gric de Prat » accueillera le public pour cette grande première à Cabanac. Venez costumés si vous le voulez, la soirée n’en sera que plus pétillante.

Lætitia Escribano

Spectacle La Légende des fées, le retour des chevaliers, samedi 2 septembre à 21h30 aux Mottes. Entrée libre. Accès par la D219 ou par la rue des Mottes (suivre les panneaux). Contact : 06.71.46.45.60.